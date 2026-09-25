Атака на многоэтажку в Киеве.

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С утра 25 сентября РФ снова атакует Киев. В столице произошло несколько взрывов. В частности, на Печерскую дрону попал в многоэтажку. Погиб 14-летний молодой человек. Есть травмированные.

Что известно о «прилетах» по столице, читайте на сайте ТСН.ua.

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Атака на Шевченковский район

Новая воздушная тревога в Киеве длилась менее 20 мин — с 09:25 до 09:44. Военные информировали о реактивном БПЛА в направлении центра столицы.

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По данным местных властей, в Шевченковском районе БПЛА упал на 5-этажное нежилое здание. Предварительно есть пострадавшие.

«Прилет» в высотку на Печерске

В КМВА сообщили, что в Печерском районе поврежден жилой дом. Мэр Виталий Кличко добавил, что попадание дрона в многоэтажку произошло на уровне 7-10 этажей.

Стало известно, что в результате утреннего «прилета» в Печерском районе погиб 14-летний парень. Число пострадавших возросло до шести человек.

Атака на дом в Печерске.

Атака на дом в Печерске.

Атака на многоэтажку в Киеве. / © Полиция Киева

Попадание БпЛА в многоэтажку. / © Полиция Киева

Повреждена высотка в Киеве.

Утренние взрывы к тревоге

В Киеве в 07:58 была объявлена воздушная тревога желтого уровня. ПС предупреждали о реактивном дроне над городом. Произошли сильнейшие взрывы на Правом берегу города.

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В то же время, жители Киева сообщают в Сети, что БпЛА летел над городом еще до объявления воздушной тревоги. Взрывы также прозвучали незадолго до объявления. В частности, об этом сообщает нардеп Ярослав Железняк.

Напомним, ночью Киев также находился под атакой. В Соломенском районе обломки сбитого БпЛА упали на 25-этажный жилой дом. В Подольском районе было повреждено нежилое здание. Известно об одном пострадавшем.

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