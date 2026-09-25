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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
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125
Время на прочтение
1 мин

Адская ночь на Киевщине: враг ударил по домам и предприятию — пылает пожар (фото)

Ночной обстрел Киевщины привел к пожарам и разрушениям в Бориспольском, Броварском и Обуховском районах.

Автор публикации
Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
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Пожар в Киевской области в результате атаки 25 сентября

Пожар в Киевской области в результате атаки 25 сентября

В ночь на 25 сентября российские войска атаковали три района Киевской области. Под вражеским огнем оказались предприятие, склад, жилые дома и автомобили.

Об этом сообщила ГСЧС Украины.

В Бориспольском районе Киевщины в результате попадания загорелось деревообрабатывающее предприятие. В настоящее время спасатели совместно с местной и добровольной пожарными командами разбирают конструкции и проливают водой.

В Броварском районе повреждено складское помещение.

На Обуховщине зафиксированы повреждения трех частных домов и четырех легковых автомобилей.

На местах работают все необходимые экстренные службы. По предварительным данным, люди не пострадали.

Пожар в Киевской области в результате атаки 25 сентября

Пожар в Киевской области в результате атаки 25 сентября

Пожар в Киевской области в результате атаки 25 сентября

Пожар в Киевской области в результате атаки 25 сентября

Пожар в Киевской области в результате атаки 25 сентября

Пожар в Киевской области в результате атаки 25 сентября

Пожар в Киевской области в результате атаки 25 сентября

Пожар в Киевской области в результате атаки 25 сентября

Напомним, этой же ночью оккупанты ударили по Киеву беспилотниками, в результате чего пострадал человек. Обломки сбитого БпЛА упали на 25-этажный жилой дом, также дрон упал на нежилое здание. Повреждено еще одно нежилое здание.

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