Пожар в Киевской области в результате атаки 25 сентября

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В ночь на 25 сентября российские войска атаковали три района Киевской области. Под вражеским огнем оказались предприятие, склад, жилые дома и автомобили.

Об этом сообщила ГСЧС Украины.

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В Бориспольском районе Киевщины в результате попадания загорелось деревообрабатывающее предприятие. В настоящее время спасатели совместно с местной и добровольной пожарными командами разбирают конструкции и проливают водой.

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В Броварском районе повреждено складское помещение.

На Обуховщине зафиксированы повреждения трех частных домов и четырех легковых автомобилей.

На местах работают все необходимые экстренные службы. По предварительным данным, люди не пострадали.

Пожар в Киевской области в результате атаки 25 сентября

Пожар в Киевской области в результате атаки 25 сентября

Пожар в Киевской области в результате атаки 25 сентября

Пожар в Киевской области в результате атаки 25 сентября

Напомним, этой же ночью оккупанты ударили по Киеву беспилотниками, в результате чего пострадал человек. Обломки сбитого БпЛА упали на 25-этажный жилой дом, также дрон упал на нежилое здание. Повреждено еще одно нежилое здание.

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