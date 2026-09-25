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Адская ночь на Киевщине: враг ударил по домам и предприятию — пылает пожар (фото)
Ночной обстрел Киевщины привел к пожарам и разрушениям в Бориспольском, Броварском и Обуховском районах.
В ночь на 25 сентября российские войска атаковали три района Киевской области. Под вражеским огнем оказались предприятие, склад, жилые дома и автомобили.
Об этом сообщила ГСЧС Украины.
В Бориспольском районе Киевщины в результате попадания загорелось деревообрабатывающее предприятие. В настоящее время спасатели совместно с местной и добровольной пожарными командами разбирают конструкции и проливают водой.
В Броварском районе повреждено складское помещение.
На Обуховщине зафиксированы повреждения трех частных домов и четырех легковых автомобилей.
На местах работают все необходимые экстренные службы. По предварительным данным, люди не пострадали.
Напомним, этой же ночью оккупанты ударили по Киеву беспилотниками, в результате чего пострадал человек. Обломки сбитого БпЛА упали на 25-этажный жилой дом, также дрон упал на нежилое здание. Повреждено еще одно нежилое здание.