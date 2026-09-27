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- Київ
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Вибух і пожежа в Києві: стало відомо про влучання російського БпЛА
Російські загарбники продовжують атакувати цивільну інфраструктуру столиці.
У ніч проти 27 березня російські війська атакували Київ безпілотником. У Соломʼянському районі столиці зафіксували влучання у складську будівлю, після чого там спалахнула пожежа.
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.
«У Соломʼянському районі влучання БпЛА в складську будівлю. Вирує пожежа», — йдеться у повідомленні.
Напередодні військові попереджали про рух у напрямку столиці ворожого реактивного безпілотника.
Раніше повідомлялося, що внаслідок ворожої атаки у Шевченківському районі Києва зафіксовано влучання ворожого БПЛА, а у Святошинському уламки безпілотника впали на територію закладу дошкільної освіти.
Ми раніше інформували, що у Києві надвечір було чути гучні вибухи, а на Київщині вже відомо про наслідки атаки БпЛА.