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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Час на прочитання
1 хв

Вибух і пожежа в Києві: стало відомо про влучання російського БпЛА

Російські загарбники продовжують атакувати цивільну інфраструктуру столиці.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
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Ворог атакував Київ

Ворог атакував Київ / © unsplash.com

У ніч проти 27 березня російські війська атакували Київ безпілотником. У Соломʼянському районі столиці зафіксували влучання у складську будівлю, після чого там спалахнула пожежа.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

«У Соломʼянському районі влучання БпЛА в складську будівлю. Вирує пожежа», — йдеться у повідомленні.

Напередодні військові попереджали про рух у напрямку столиці ворожого реактивного безпілотника.

Раніше повідомлялося, що внаслідок ворожої атаки у Шевченківському районі Києва зафіксовано влучання ворожого БПЛА, а у Святошинському уламки безпілотника впали на територію закладу дошкільної освіти.

Ми раніше інформували, що у Києві надвечір було чути гучні вибухи, а на Київщині вже відомо про наслідки атаки БпЛА.

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