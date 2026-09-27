Вибух і пожежа в Києві: стало відомо про влучання російського БпЛА

Ворог атакував Київ / © unsplash.com

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У ніч проти 27 березня російські війська атакували Київ безпілотником. У Соломʼянському районі столиці зафіксували влучання у складську будівлю, після чого там спалахнула пожежа.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

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«У Соломʼянському районі влучання БпЛА в складську будівлю. Вирує пожежа», — йдеться у повідомленні.

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Напередодні військові попереджали про рух у напрямку столиці ворожого реактивного безпілотника.

Раніше повідомлялося, що внаслідок ворожої атаки у Шевченківському районі Києва зафіксовано влучання ворожого БПЛА, а у Святошинському уламки безпілотника впали на територію закладу дошкільної освіти.

Ми раніше інформували, що у Києві надвечір було чути гучні вибухи, а на Київщині вже відомо про наслідки атаки БпЛА.

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