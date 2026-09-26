У Києві через влучання БпЛА загинула 29-річна журналістка

Журналістка Марія Їжвенко / © із соцмереж

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У Києві загинула 29-річна журналістка Марія Їжвенко внаслідок російського удару по бізнес-центру. Лише нещодавно жінка звільнилася з видання NV Бізнес і разом із чоловіком планувала поповнення в родині.

Про загибель Марії повідомили її чоловік, бойовий медик Данило Ївженко та колишня колега Олександра Некращук.

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Захисник поділився, що разом із дружиною активно планували майбутнє. Наприкінці минулого року вони взяли кредит на придбання квартири, а цієї зими планували завести дитину.

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Близько двох тижнів тому Марії придбали автівку, аби їй було простіше пересуватися містом разом із майбутньою дитиною. Жінка навіть встигла взяти два уроки водіння, щоб поновити навички.

«Машина згоріла, Маша загинула. Я втратив друга, дівчину, дружину, матір моїх майбутніх дітей, яких тепер не буде… Маша була чудова, розумна, проукраїнська. Вона була моїм голосом розуму і проявом турботи», — написав Данило.

Заступниця головного редактора NV Бізнес Олександра Некращук розповіла, що під час роботи журналісткою Марія займалася темами defence tech, українського IT та військових технологій. Кілька місяців тому журналістка звільнилася з попередньої роботи і перейшла до корпоративного сектору.

«Вона була не просто талановитою журналісткою, а неймовірною людиною — світлою, розумною та дуже глибокою… Просто пояснювала найскладніші речі та щиро прагнула допомогти своїй країні. Її доброта та посмішка залишаться у пам’яті кожного, кому випала честь її знати», — додала Олександра.

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Чоловік Марії створив збір на поховання дружини. Надлишок коштів він обіцяв спрямувати на потреби війська. Про місце і час прощання рідні повідомлять пізніше.

Нагадаємо, вдень 25 вересня російські дрони вкотре завдали ударів по Києву. Стався «приліт» по офісній будівлі у Солом’янському районі. Внаслідок удару пошкоджено фасад, повилітали вікна, спалахнули автомобілі на паркованні. Наразі відомо про 59 постраждалих. 25 поранених перебувають у міських лікарнях. Один із них — у тяжкому стані. Загинули внаслідок атак ворога семеро людей.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: КАДРИ ПЕКЛА НА ШУЛЯВЦІ В КИЄВІ ПІСЛЯ ДВОХ АТАК ЗА ДЕНЬ: загиблі, поранені, потрощені будівлі

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