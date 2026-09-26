В Киеве из-за попадания БпЛА погибла 29-летняя журналистка

Журналистка Мария Ежвенко / © из соцсетей

Реклама

В Киеве погибла 29-летняя журналистка Мария Ежвенко в результате российского удара по бизнес-центру. Лишь недавно женщина уволилась из издания NV Бизнес и вместе с мужем планировала пополнение в семье.

О гибели Марии сообщили ее муж, боевой медик Даниил Евженко и бывшая коллега Александра Некращук.

Реклама

Защитник поделился, что вместе с супругой активно планировали будущее. В конце прошлого года они взяли кредит на приобретение квартиры, а этой зимой планировали завести ребенка.

Реклама

Около двух недель назад Марии приобрели автомобиль, чтобы ей было проще передвигаться по городу вместе с будущим ребенком. Женщина даже успела взять два урока вождения, чтобы восстановить навыки.

«Машина сгорела, Маша погибла. Я потерял друга, девушку, жену, мать моих будущих детей, которых теперь не будет… Маша была отличная, умная, проукраинская. Она была моим голосом ума и проявлением заботы», — написал Данило.

Заместитель главного редактора NV Бизнес Александра Некращук рассказала, что во время работы журналисткой Мария занималась темами defence tech, украинского IT и военных технологий. Несколько месяцев назад журналистка уволилась с предыдущей работы и перешла в корпоративный сектор.

«Она была не просто талантливой журналисткой, а невероятным человеком — светлым, умным и очень глубоким… Просто объясняла самые сложные вещи и искренне стремилась помочь своей стране. Ее доброта и улыбка останутся в памяти каждого, кому выпала честь знать», — добавила Александра.

Реклама

Муж Марии создал сбор на похороны жены. Избыток средств он обещал направить на нужды войска. О месте и времени прощания родные сообщат позже.

Напомним, днем 25 сентября российские дроны в очередной раз нанесли удары по Киеву. Произошел «прилет» по офисному зданию в Соломенском районе. В результате удара поврежден фасад, вылетели окна, вспыхнули автомобили на парковке. Пока известно о 59 пострадавших. 25 раненых находятся в городских больницах. Один из них — в тяжелом состоянии. Погибли в результате атак врага семь человек.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке: КАДРЫ АДА НА ШУЛЯВКЕ В КИЕВЕ ПОСЛЕ ДВУХ АТАК ЗА ДЕНЬ: погибшие, раненые, разбитые здания

Новости партнеров

Новости партнеров