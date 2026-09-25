Атака на Киев. / © Associated Press

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Днем 25 сентября российские дроны в очередной раз нанесли удары по Киеву. Произошел «прилет» по офисному зданию. Много погибших. Есть потерпевшие.

Об этом сообщил мэр Виталий Кличко.

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По информации городского головы, в Соломенском районе произошло попадание БпЛА в офисное здание. В результате удара поврежден фасад, вылетели окна, загорелись автомобили на парковке. Пожар был ликвидирован.

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Заметим, что «прилет» произошел во время тревоги, продолжавшейся с 14:27 до 14:51. На кадрах, появившихся в Сети, видны пожар и дым в небе.

Жертвы атаки

Сначала мэр сообщил, что на парковке возле офисного здания, где было попадание БпЛА, обнаружили тела троих погибших. Позже он добавил, что количество жертв возросло до четырех.

«Уже четверо погибших в результате попадания БПЛА в офисное здание в Соломенском районе. Среди семи пострадавших один ребенок», — сообщил мэр по состоянию на 15:35.

Фото последствий

Атака на Соломенский район.

Напомним, с самого утра Россия атакует Киев беспилотниками. В частности, в Печерском районе дрон атаковал многоэтажку. Попадание произошло на уровне 7-10 этажей. В результате «прилета» погиб 14-летний парень.

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