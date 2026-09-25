Атака на Київ. / © Associated Press

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Вдень 25 вересня російські дрони вкотре завдали ударів по Києву. Стався «приліт» по офісній будівлі. Багато загиблих. Є потерпілі.

Про це повідомив мер Віталій Кличко.

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За інформацією міського голови, у Солом’янському районі сталось влучання БпЛА в офісну будівлю. Внаслідок удару пошкоджено фасад, повилітали вікна, зайнялися автомобілі на парковці. Пожежу ліквідували.

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Зауважимо, «приліт» стався під час тривоги, яка тривала від 14:27 до 14:51. На кадрах, що з’явилися у Мережі, видно пожежу та дим у небі.

Жертви атаки

Спочатку мер додав, що на парковці біля офісної будівлі, де було влучання БпЛА, виявили тіла трьох загиблих. Згодом він додав, що кількість жертв зросла до чотирьох.

«Уже четверо загиблих внаслідок влучання БпЛА в офісну будівлю в Соломʼянському районі. Серед семи постраждалих — одна дитина», — повідомив мер станом на 15:35.

Фото наслідків

Атака на Солом’янський район.

Нагадаємо, від самого ранку Росія атакує Київ безпілотниками. Зокрема, у Печерському районі дрон атакував багатоповерхівку. Влучання сталося на рівні 7–10 поверхів. Внаслідок «прильоту» загинув 14-річний хлопець.

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