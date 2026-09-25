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- Киев
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Пылают склады и повреждены дома: какие последствия ударов РФ по Киевщине
В трех районах Киевской области из-за утренней атаки вражеских беспилотников повреждены 11 гражданских объектов, на местах работают спасатели и экстренные службы.
С самого утра 25 сентября российские оккупанты нанесли очередной удар беспилотниками по территории Киевской области. В результате атаки зафиксированы разрушения и повреждения гражданской инфраструктуры сразу в трех районах.
Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Тимур Ткаченко в Telegram.
По словам главы Киевской ОВА, под ударом оказались исключительно гражданские объекты:
Бучанский район: повреждено частное домовладение.
Фастовский район: получили повреждения 5 частных домов и 3 автомобиля.
Броварской район: поврежден частный дом, а также складские помещения, где возник пожар.
В настоящее время подразделения ГСЧС ликвидируют пожар на складах в Броварском районе. В общей сложности зафиксировано повреждение 11 объектов.
«К счастью, погибших и пострадавших нет. Службы работают на местах, помогают людям и продолжают фиксировать последствия атаки», — отметил Тимур Ткаченко.
Напомним, 19 сентября в результате российской атаки в Фастовском районе Киевской области погибли двое детей 2023 года рождения — мальчик и девочка — и 39-летняя женщина, мать мальчика.