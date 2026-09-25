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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
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Палають склади та пошкоджено будинки: які наслідки ударів РФ по Київщині

У трьох районах Київської області через ранкову атаку ворожих безпілотників пошкоджено 11 цивільних об’єктів, на місцях працюють рятувальники та екстрені служби.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
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Пожежа на Київщині

Пожежа на Київщині / © ТСН

Від самого ранку 25 вересня російські окупанти завдали чергового удару безпілотниками по території Київської області. Внаслідок атаки зафіксовано руйнування та пошкодження цивільної інфраструктури одразу у трьох районах.

Про це повідомив очільник Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко у Telegram.

За словами очільника Київської ОВА, під ударом опинилися виключно цивільні об’єкти:

  • Бучанський район: пошкоджено приватне домоволодіння.

  • Фастівський район: зазнали пошкоджень 5 приватних будинків та 3 автомобілі.

  • Броварський район: пошкоджено приватний будинок, а також складські приміщення, де виникла пожежа.

Наразі підрозділи ДСНС ліквідовують пожежу на складах у Броварському районі. Загалом зафіксовано пошкодження 11 об’єктів.

«На щастя, загиблих та постраждалих немає. Служби працюють на місцях, допомагають людям і продовжують фіксувати наслідки атаки», — наголосив Тимур Ткаченко.

Нагадаємо, 19 вересня внаслідок російської атаки у Фастівському районі Київської області загинули двоє дітей 2023 року народження — хлопчик і дівчинка — та 39-річна жінка, мати хлопчика.

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