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- Київ
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Палають склади та пошкоджено будинки: які наслідки ударів РФ по Київщині
У трьох районах Київської області через ранкову атаку ворожих безпілотників пошкоджено 11 цивільних об’єктів, на місцях працюють рятувальники та екстрені служби.
Від самого ранку 25 вересня російські окупанти завдали чергового удару безпілотниками по території Київської області. Внаслідок атаки зафіксовано руйнування та пошкодження цивільної інфраструктури одразу у трьох районах.
Про це повідомив очільник Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко у Telegram.
За словами очільника Київської ОВА, під ударом опинилися виключно цивільні об’єкти:
Бучанський район: пошкоджено приватне домоволодіння.
Фастівський район: зазнали пошкоджень 5 приватних будинків та 3 автомобілі.
Броварський район: пошкоджено приватний будинок, а також складські приміщення, де виникла пожежа.
Наразі підрозділи ДСНС ліквідовують пожежу на складах у Броварському районі. Загалом зафіксовано пошкодження 11 об’єктів.
«На щастя, загиблих та постраждалих немає. Служби працюють на місцях, допомагають людям і продовжують фіксувати наслідки атаки», — наголосив Тимур Ткаченко.
Нагадаємо, 19 вересня внаслідок російської атаки у Фастівському районі Київської області загинули двоє дітей 2023 року народження — хлопчик і дівчинка — та 39-річна жінка, мати хлопчика.