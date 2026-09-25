У Києві дрони РФ ударили по офісній будівлі та складу McDonald’s: Зеленський різко відреагував

Атака РФ на Київ 25 вересня / © ДСНС України

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Володимир Зеленський відреагував на нову російську атаку. В Києві ворожі дрони вдарили по офісній будівлі, де є загиблі та поранені, а також поцілили у склад McDonald’s.

Про це повідомив Володимир Зеленський у соцмережах.

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Росія атакувала Київ 25 вересня — що заявив Зеленський

«Станом на цей час відомо про чотирьох загиблих людей внаслідок російського удару дроном по офісній будівлі в Києві. Мої співчуття рідним і близьким. Ще семеро людей поранені, і серед них дитина», — зазначив він.

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Президент наголосив, що Росія навмисно б’є по бізнесу та звичайному життю. Зокрема, дрони атакували склад McDonald’s. За його словами, ворог свідомо обирає мішенями американські компанії, дата-центри та інтернет-провайдерів.

«Ударний дрон проти звичайних продуктів. Росіяни постійно розширюють свою ескалаційну операцію: американський та інший бізнес, дата-центри, провайдери інтернету — все звичайне життя для Росії просто мішень», — підкреслив Зеленський.

Атака РФ на Київ 25 вересня / © Володимир Зеленський

Реагуючи на цей терор, глава держави закликав міжнародну спільноту не залишати дії РФ безкарними. Він акцентував на тому, що зупинити агресора можуть лише конкретні наслідки.

Атака РФ на Київ 25 вересня / © Володимир Зеленський

«Наша далекобійність і санкції світу повинні обʼєднано працювати саме на це — на конкретні наслідки для Росії», — резюмував Зеленський.

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Атака РФ на Київ 25 вересня / © Володимир Зеленський

Атака РФ на Київ 25 вересня / © Володимир Зеленський

Атака РФ на Київ 25 вересня / © Володимир Зеленський

Атака РФ на Київ — останні новини

Нагадаємо, вранці 25 вересня РФ знову вдарила по Києву. У місті пролунали вибухи, а на Печерську дрон влучив у багатоповерхівку — загинув 14-річний хлопець.

Також у Солом’янському районі сталось влучання БпЛА в офісну будівлю. Внаслідок удару пошкоджено фасад, повилітали вікна, зайнялися автомобілі на паркованні. Пожежу ліквідовано.

Загалом у ніч проти 25 вересня російські війська атакували три райони Київської області. Під ворожим вогнем опинилися підприємство, склад, житлові будинки та авто.

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