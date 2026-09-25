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- Київ
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У Києві дрони РФ ударили по офісній будівлі та складу McDonald’s: Зеленський різко відреагував
Володимир Зеленський відреагував на нову атаку РФ по Києву, внаслідок якої є загиблі та поранені, та розповів, які ще цілі обрали російські дрони.
Володимир Зеленський відреагував на нову російську атаку. В Києві ворожі дрони вдарили по офісній будівлі, де є загиблі та поранені, а також поцілили у склад McDonald’s.
Про це повідомив Володимир Зеленський у соцмережах.
Росія атакувала Київ 25 вересня — що заявив Зеленський
«Станом на цей час відомо про чотирьох загиблих людей внаслідок російського удару дроном по офісній будівлі в Києві. Мої співчуття рідним і близьким. Ще семеро людей поранені, і серед них дитина», — зазначив він.
Президент наголосив, що Росія навмисно б’є по бізнесу та звичайному життю. Зокрема, дрони атакували склад McDonald’s. За його словами, ворог свідомо обирає мішенями американські компанії, дата-центри та інтернет-провайдерів.
«Ударний дрон проти звичайних продуктів. Росіяни постійно розширюють свою ескалаційну операцію: американський та інший бізнес, дата-центри, провайдери інтернету — все звичайне життя для Росії просто мішень», — підкреслив Зеленський.
Реагуючи на цей терор, глава держави закликав міжнародну спільноту не залишати дії РФ безкарними. Він акцентував на тому, що зупинити агресора можуть лише конкретні наслідки.
«Наша далекобійність і санкції світу повинні обʼєднано працювати саме на це — на конкретні наслідки для Росії», — резюмував Зеленський.
Атака РФ на Київ — останні новини
Нагадаємо, вранці 25 вересня РФ знову вдарила по Києву. У місті пролунали вибухи, а на Печерську дрон влучив у багатоповерхівку — загинув 14-річний хлопець.
Також у Солом’янському районі сталось влучання БпЛА в офісну будівлю. Внаслідок удару пошкоджено фасад, повилітали вікна, зайнялися автомобілі на паркованні. Пожежу ліквідовано.
Загалом у ніч проти 25 вересня російські війська атакували три райони Київської області. Під ворожим вогнем опинилися підприємство, склад, житлові будинки та авто.