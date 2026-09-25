Загиблий у Києві 14-річний хлопчик мав ізраїльське громадянство

В Печерському районі пошкоджено житловий будинок / © Associated Press

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Загиблий у Києві на Печерську 14-річний хлопчик мав ізраїльське громадянство.

Про це повідомило видання The Times of Israel із посиланням на Міністерство закордонних справ.

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«14-річний хлопчик з громадянством Ізраїлю загинув сьогодні вранці внаслідок удару російського безпілотника по багатоквартирному будинку в столиці України», — йдеться у повідомленні.

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Посольство в Києві та Ситуаційний центр Міністерства закордонних справ для ізраїльтян, які потрапили в скрутне становище за кордоном, підтримують зв’язок з родиною загиблого та готові надати їм необхідну допомогу, зазначають у міністерстві.

Нагадаємо, від ранку 25 вересня РФ атакувала Київ. У столиці сталося кілька вибухів. Зокрема, на Печерську дрон влучив у багатоповерхівку. Загинув 14-річний хлопець.

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