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ТСН в социальных сетях

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Категория
Киев
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Погибший в Киеве 14-летний мальчик имел израильское гражданство

14-летний мальчик с гражданством Израиля погиб сегодня утром в результате удара российского беспилотника по многоквартирному дому в столице Украины.

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Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
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В Печерском районе поврежден жилой дом

В Печерском районе поврежден жилой дом / © Associated Press

Погибший в Киеве на Печерске у 14-летнего мальчика было израильское гражданство.

Об этом сообщило издание The Times of Israel со ссылкой на Министерство иностранных дел.

«14-летний мальчик с гражданством Израиля погиб сегодня утром в результате удара российского беспилотника по многоквартирному дому в столице Украины», — говорится в сообщении.

Посольство в Киеве и Ситуационный центр Министерства иностранных дел для израильтян, попавших в затруднительное положение за границей, поддерживают связь с семьей погибшего и готовы предоставить им необходимую помощь, отмечают в министерстве.

Напомним, с утра 25 сентября РФ атаковала Киев. В столице произошло несколько взрывов. В частности, на Печерске дрон попал в многоэтажку. Погиб 14-летний парень.

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