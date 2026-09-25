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- Киев
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Погибший в Киеве 14-летний мальчик имел израильское гражданство
14-летний мальчик с гражданством Израиля погиб сегодня утром в результате удара российского беспилотника по многоквартирному дому в столице Украины.
Погибший в Киеве на Печерске у 14-летнего мальчика было израильское гражданство.
Об этом сообщило издание The Times of Israel со ссылкой на Министерство иностранных дел.
«14-летний мальчик с гражданством Израиля погиб сегодня утром в результате удара российского беспилотника по многоквартирному дому в столице Украины», — говорится в сообщении.
Посольство в Киеве и Ситуационный центр Министерства иностранных дел для израильтян, попавших в затруднительное положение за границей, поддерживают связь с семьей погибшего и готовы предоставить им необходимую помощь, отмечают в министерстве.
Напомним, с утра 25 сентября РФ атаковала Киев. В столице произошло несколько взрывов. В частности, на Печерске дрон попал в многоэтажку. Погиб 14-летний парень.