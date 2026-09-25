В Киеве дроны РФ ударили по офисному зданию и складу McDonald’s: Зеленский резко отреагировал

Атака РФ на Киев 25 сентября: / © ГСЧС Украины

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Владимир Зеленский отреагировал на новю российскую атаку. В Киеве вражеские дроны ударили по офисному зданию, где есть погибшие и раненые, а также попали в склад McDonald’s.

Об этом сообщил Владимир Зеленский в соцсетях.

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Россия атаковала Киев 25 сентября — что заявил Зеленский

«По состоянию на данный момент известно о четырех погибших людях в результате российского удара дроном по офисному зданию в Киеве. Мои соболезнования родным и близким. Еще семь человек ранены, и среди них ребенок», — отметил Зеленский.

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Президент подчеркнул, что Россия намеренно бьет по бизнесу и обычной жизни. В частности, дроны атаковали склад McDonald’s. По словам Зеленского, враг сознательно выбирает мишенями американские компании, дата-центры и интернет-провайдеры.

«Ударный дрон против обычных продуктов. Россияне постоянно расширяют свою эскалационную операцию: американский и другой бизнес, датацентры, провайдеры интернета — вся обычная жизнь для России просто мишень», — подчеркнул глава государства.

Атака РФ на Киев 25 сентября / © Владимир Зеленский

Реагируя на этот террор, Владимир Зеленский призвал международное сообщество не оставлять действия РФ безнаказанными. Он акцентировал внимание на том, что остановить агрессора могут только конкретные последствия.

Атака РФ на Киев 25 сентября / © Владимир Зеленский

«Наша дальнобойность и санкции мира должны объединено работать именно на это — на конкретные последствия для России», — резюмировал президент.

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Атака РФ на Киев 25 сентября / © Владимир Зеленский

Атака РФ на Киев 25 сентября / © Владимир Зеленский

Атака РФ на Киев 25 сентября / © Владимир Зеленский

Атака РФ на Киев — последние новости

Напомним, утром 25 сентября РФ снова ударила по Киеву. В городе прогремели взрывы, а на Печерске дрон попал в многоэтажку — погиб 14-летний парень.

Также в Соломенском районе произошло попадание БПЛА в офисное здание. В результате удара поврежден фасад, вылетели окна, загорелись автомобили на парковке. Пожар был ликвидирован.

В ночь на 25 сентября российские войска атаковали три района Киевской области. Под вражеским огнем оказались предприятие, склад, жилые дома и автомобили.

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