Разоблачили на детской порнографии, а затем выяснилось еще более страшное: в Киеве задержали мужчину

Подозреваемый

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В Киеве разоблачили мужчину на скачивании детской порнографии. Позже выяснилось, что он также развращал своего 4-летнего племянника и снимал это на видео.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.

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Как отмечает следствие, в поле зрения правоохранительных органов 25-летний житель столицы попал именно из-за скачивания из Интернета запрещенных видеофайлов. В ходе обыска у него изъяли 187 записей с детской порнографией.

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Кроме того, в телефоне подозреваемого нашли фотографии его малолетнего племянника, сделанные в мае 2025 года, когда мальчику было всего 4 года (сейчас ребенку 6 лет).

Установлено, что мужчина проживал вместе со своей матерью, к которой приходил внук в гости. Когда бабушки не было дома, подозреваемый оставался с ребенком наедине, совершал по отношению к нему развратные действия сексуального характера и фиксировал это на мобильный телефон.

В полиции добавили, что он также запугивал мальчика и запрещал ему кому-то об этом рассказывать. Впоследствии во время общения с психологами ребенок подтвердил противоправные действия дяди.

Отмечается, что 21 сентября мужчине сообщили о подозрении. Его обвиняют в сексуальном насилии над ребенком, развращении, а также в создании, хранении и приобретении детской порнографии.

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Напомним, в Днепре 56-летнего мужчину осудили за изнасилование 11-летней воспитанницы и распространение порнографических видео с ней.

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