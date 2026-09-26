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- Киев
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Вражеская атака повредила супермаркет в популярном ТРЦ Киева: что известно
В Киеве в результате ночной вражеской атаки был поврежден супермаркет в ТРЦ Lavina Mall.
В Киеве 26 сентября в результате ночной российской атаки был поврежден супермаркет Auchan «Беличи», расположенный в ТРЦ Lavina Mall. Магазин в настоящее время временно не работает.
О последствиях атаки сообщили в Auchan.
В компании отметили, что в результате атаки никто не пострадал.
«В настоящее время магазин временно не будет работать — до завершения оценки его состояния и проведения необходимых восстановительных работ», — говорится в сообщении.
Атаки на Киев — последние новости
Напомним, утром в субботу, 26 сентября, российские войска вновь атакуют Киев. В направлении столицы летят реактивные беспилотники. В городе с утра слышны взрывы.
Накануне, 25 сентября, Киев также подвергся российской атаке. На Печерске российский дрон попал в многоэтажный дом. В результате удара погиб 14-летний подросток.
В Соломенском районе БПЛА попал в офисное здание. В результате удара был поврежден фасад, в здании вылетели окна, а на парковке загорелись автомобили. Пожар впоследствии был потушен.
Вечером того же дня российские войска вновь атаковали столицу. В результате падения БПЛА в Оболонском районе загорелся детский сад. Над местом пожара поднимался густой столб дыма.