Вражеская атака повредила супермаркет в популярном ТРЦ Киева: что известно

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В Киеве 26 сентября в результате ночной российской атаки был поврежден супермаркет Auchan «Беличи», расположенный в ТРЦ Lavina Mall. Магазин в настоящее время временно не работает.

О последствиях атаки сообщили в Auchan.

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В компании отметили, что в результате атаки никто не пострадал.

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«В настоящее время магазин временно не будет работать — до завершения оценки его состояния и проведения необходимых восстановительных работ», — говорится в сообщении.

Атаки на Киев — последние новости

Напомним, утром в субботу, 26 сентября, российские войска вновь атакуют Киев. В направлении столицы летят реактивные беспилотники. В городе с утра слышны взрывы.

Накануне, 25 сентября, Киев также подвергся российской атаке. На Печерске российский дрон попал в многоэтажный дом. В результате удара погиб 14-летний подросток.

В Соломенском районе БПЛА попал в офисное здание. В результате удара был поврежден фасад, в здании вылетели окна, а на парковке загорелись автомобили. Пожар впоследствии был потушен.

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Вечером того же дня российские войска вновь атаковали столицу. В результате падения БПЛА в Оболонском районе загорелся детский сад. Над местом пожара поднимался густой столб дыма.

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