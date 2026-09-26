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- Київ
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Ворожа атака пошкодила супермаркет у популярному ТРЦ Києва: що відомо
У Києві внаслідок нічної ворожої атаки пошкоджено супермаркет у ТРЦ Lavina Mall.
У Києві 26 вересня внаслідок нічної російської атаки пошкоджено супермаркет Auchan Біличі, розташований у ТРЦ Lavina Mall. Магазин наразі тимчасово не працює.
Про наслідки атаки повідомили в Auchan.
У компанії зазначили, що внаслідок атаки ніхто не постраждав.
«Наразі магазин тимчасово не працюватиме — до завершення оцінки його стану та проведення необхідних відновлювальних робіт», — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, вранці у суботу, 26 вересня, російські війська знову атакують Київ. У напрямку столиці летять реактивні безпілотники. У місті від ранку лунають вибухи.