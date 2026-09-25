У Києві через падіння безпілотника загорівся дитячий садок: що відомо

Удар по дитсадку в Оболонському районі Києва / © ТСН

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Чергова повітряна атака російських військ на Київ ввечері п’ятниці, 25 вересня, призвела до пошкодження цивільної інфраструктури та пожежі в житловому масиві. Над місцем інциденту здіймається густий стовп диму.

Про деталі надзвичайної події безпосередньо з місця повідомляють власні кореспонденти ТСН.ua.

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Наслідки удару по столиці

Ворожий апарат упав просто на територію дошкільного навчального закладу на Оболоні. Через це в будівлі спалахнула масштабна пожежа, полум’я від якої видно в темряві між деревами.

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«У Києві палає дитсадок в Оболонському районі внаслідок падіння БпЛА», — зазначають наші журналісти.

Місцеві мешканці спостерігають за ліквідацією наслідків атаки з безпечної відстані. Густий дим продовжує виходити безпосередньо з даху двоповерхової будівлі закладу освіти. Екстрені служби працюють на місці для швидкого приборкання вогню.

Що відомо про атаку 25 вересня

Від ранку 25 вересня російські війська кілька разів атакували Київ ударними безпілотниками. Внаслідок ударів у різних районах столиці було пошкоджено житлові будинки, медичний заклад, офісну будівлю та Вищу раду правосуддя.

Під час атаки загинуло семеро людей, щонайменше 57 киян дістали поранення. Серед загиблих — 14-річний хлопець. Ще двоє дітей госпіталізовані до столичних лікарень.

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