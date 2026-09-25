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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
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Росія атакувала ліцей на Київщині: над будівлею здійнялася заграва

Російський безпілотник атакував ліцей на Київщині, коли дітей уже не було в будівлі.

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Атака РФ на Київщині 25 вересня: росіяни вдарили по ліцею

Атака РФ на Київщині 25 вересня: росіяни вдарили по ліцею / © Тимур Ткаченко

Російські війська ввечері 25 вересня атакували безпілотником Іванківський ліцей №2 у Вишгородському районі, що на Київщині. Через це в будівлі спалахнула масштабна пожежа.

Про це повідомив очільник Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко.

Росія атакувала ліцей на Київщині — що відомо

За його даними, через атаку РФ вогонь охопив понад 300 квадратних метрів приміщення. Рятувальники працюють на місці та гасять пожежу.

Ткаченко зазначив, що загалом у цьому навчальному закладі здобувають освіту близько 1100 дітей. На щастя, під час атаки нікого з них у школі вже не було, постраждалих немає.

«Немає слів. До ударів по цивільних об’єктах росіяни додають терор громадської інфраструктури — б’ють по школах, де навчаються діти. Це черговий удар по мирному життю», — заявив він.

Атака РФ на Київщині 25 вересня: росіяни вдарили по ліцею / © Тимур Ткаченко

Атака РФ на Київщині 25 вересня: росіяни вдарили по ліцею / © Тимур Ткаченко

Війна в Україні — останні новини

Нагадаємо, вранці 25 вересня РФ знову вдарила по Києву. В місті пролунали вибухи, а на Печерську дрон влучив у багатоповерхівку — загинув 14-річний хлопець.

Також у Солом’янському районі сталось влучання БпЛА в офісну будівлю. Внаслідок удару пошкоджено фасад, повилітали вікна, зайнялися автомобілі на парковці. Пожежу ліквідували.

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