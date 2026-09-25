Викрили на дитячій порнографії, а потім з’ясувалося ще страшніше: у Києві затримали чоловіка

Підозрюваний

Реклама

У Києві викрили чоловіка на завантаженні дитячої порнографії. Згодом з’ясувалося, що він також розбещував свого 4-річного племінника і знімав це на відео.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

Реклама

Як зазначає слідство, у поле зору правоохоронних органів 25-річний житель столиці потрапив саме через завантаження з Інтернету заборонених відеофайлів. Під час обшуку в нього вилучили 187 записів із дитячою порнографією.

Реклама

Крім того, у телефоні підозрюваного знайшли фотографії його малолітнього племінника, зроблені у травні 2025 року, коли хлопчику було лише 4 роки (зараз дитині 6 років).

Встановлено, що чоловік проживав разом зі своєю матір’ю, до якої онук приходив у гості. Коли бабусі не було вдома, підозрюваний залишався з дитиною наодинці, вчиняв щодо неї розпусні дії сексуального характеру та фіксував це на мобільний телефон.

У поліції додали, що він також залякував хлопчика і забороняв йому комусь про це розповідати. Згодом, під час спілкування з психологами, дитина підтвердила протиправні дії дядька.

Зазначається, що 21 вересня чоловіку повідомили про підозру. Його звинувачують у сексуальному насильстві над дитиною, розбещенні, а також у створенні, зберіганні та придбанні дитячої порнографії.

Реклама

Нагадаємо, у Дніпрі 56-річного чоловіка засудили за зґвалтування 11-річної вихованки та поширення порнографічних відео з нею.

Новини партнерів

Новини партнерів