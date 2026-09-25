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- Київ
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Викрили на дитячій порнографії, а потім з’ясувалося ще страшніше: у Києві затримали чоловіка
У Києві чоловіка викрили на дитячій порнографії. Слідство виявило злочини проти 4-річного племінника.
У Києві викрили чоловіка на завантаженні дитячої порнографії. Згодом з’ясувалося, що він також розбещував свого 4-річного племінника і знімав це на відео.
Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.
Як зазначає слідство, у поле зору правоохоронних органів 25-річний житель столиці потрапив саме через завантаження з Інтернету заборонених відеофайлів. Під час обшуку в нього вилучили 187 записів із дитячою порнографією.
Крім того, у телефоні підозрюваного знайшли фотографії його малолітнього племінника, зроблені у травні 2025 року, коли хлопчику було лише 4 роки (зараз дитині 6 років).
Встановлено, що чоловік проживав разом зі своєю матір’ю, до якої онук приходив у гості. Коли бабусі не було вдома, підозрюваний залишався з дитиною наодинці, вчиняв щодо неї розпусні дії сексуального характеру та фіксував це на мобільний телефон.
У поліції додали, що він також залякував хлопчика і забороняв йому комусь про це розповідати. Згодом, під час спілкування з психологами, дитина підтвердила протиправні дії дядька.
Зазначається, що 21 вересня чоловіку повідомили про підозру. Його звинувачують у сексуальному насильстві над дитиною, розбещенні, а також у створенні, зберіганні та придбанні дитячої порнографії.
Нагадаємо, у Дніпрі 56-річного чоловіка засудили за зґвалтування 11-річної вихованки та поширення порнографічних відео з нею.