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Россия атаковала лицей в Киевской области: над зданием поднялось зарево
Российский беспилотник атаковал лицей в Киевской области, когда детей уже не было в здании.
Российские войска вечером 25 сентября атаковали беспилотником Иванковский лицей №2 в Вышгородском районе Киевской области. Из-за этого в здании вспыхнул масштабный пожар.
Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Тимур Ткаченко.
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По его данным, из-за атаки РФ огонь охватил более 300 квадратных метров помещения. Спасатели работают на месте и тушат пожар.
Ткаченко отметил, что в этом учебном заведении получают образование около 1100 детей. К счастью, при атаке никого из них в школе уже не было, пострадавших нет.
«Нет слов. К ударам по гражданским объектам россияне прибавляют террор общественной инфраструктуры — бьют по школам, где учатся дети. Это очередной удар по мирной жизни», — заявил он.
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Напомним, утром 25 сентября РФ снова ударила по Киеву. В городе прогремели взрывы, а на Печерске дрон попал в многоэтажку — погиб 14-летний парень.
Также в Соломенском районе произошло попадание БпЛА в офисное здание. В результате удара поврежден фасад, вылетели окна, загорелись автомобили на парковке. Пожар был ликвидирован.