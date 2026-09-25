Россия атаковала лицей в Киевской области: над зданием поднялось зарево

Атака РФ в Киевской области 25 сентября: россияне ударили по лицею

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Российские войска вечером 25 сентября атаковали беспилотником Иванковский лицей №2 в Вышгородском районе Киевской области. Из-за этого в здании вспыхнул масштабный пожар.

Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Тимур Ткаченко.

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Россия атаковала лицей в Киевской области — что известно

По его данным, из-за атаки РФ огонь охватил более 300 квадратных метров помещения. Спасатели работают на месте и тушат пожар.

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Ткаченко отметил, что в этом учебном заведении получают образование около 1100 детей. К счастью, при атаке никого из них в школе уже не было, пострадавших нет.

«Нет слов. К ударам по гражданским объектам россияне прибавляют террор общественной инфраструктуры — бьют по школам, где учатся дети. Это очередной удар по мирной жизни», — заявил он.

Атака РФ на Киевщине 25 сентября: россияне ударили по лицею

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Напомним, утром 25 сентября РФ снова ударила по Киеву. В городе прогремели взрывы, а на Печерске дрон попал в многоэтажку — погиб 14-летний парень.

Также в Соломенском районе произошло попадание БпЛА в офисное здание. В результате удара поврежден фасад, вылетели окна, загорелись автомобили на парковке. Пожар был ликвидирован.

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