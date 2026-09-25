В Киеве из-за падения беспилотника загорелся детский сад: что известно

Удар по детсаду в Оболонском районе Киева / © ТСН

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Очередная воздушная атака российских войск наКиев вечером пятницы, 25 сентября, привела к повреждению гражданской инфраструктуры и пожару в жилом массиве. Над местом инцидента поднимается густой столб дыма.

О деталях чрезвычайного происшествия с места сообщают собственные корреспонденты ТСН.ua.

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Последствия удара по столице

Вражеский аппарат упал прямо на территорию дошкольного учебного заведения Оболони. Из-за этого в здании вспыхнул масштабный пожар, пламя от которого видно в темноте между деревьями.

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«В Киеве пылает детсад в Оболонском районе в результате падения БПЛА», — отмечают наши журналисты.

Местные жители наблюдают за ликвидацией последствий атаки с безопасного расстояния. Густой дым продолжает выходить непосредственно с крыши двухэтажного здания учебного заведения. Экстренные службы работают на месте для быстрого укрощения огня.

Что известно об атаке 25 сентября

С утра 25 сентября российские войска несколько раз атаковали Киев ударными беспилотниками. В результате ударов в разных районах столицы были повреждены жилые дома, медицинское учреждение, офисное здание и Высший совет правосудия.

Во время атаки погибли семь человек, по меньшей мере 57 киевлян получили ранения. среди погибших — 14-летний парень. Еще двое детей госпитализированы в столичные больницы.

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