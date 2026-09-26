Атака на Київ. / © Associated Press

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У суботу зранку, 26 вересня, РФ знову атакує Київ. В одному з районів виникла пожежа в житловому будинку. Є потерпілі.

Що відомо про наслідки сьогоднішньої атаки на столицю, читайте у матеріалі ТСН.ua.

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Від опівночі у Києві кілька разів оголошували повітряну тривогу жовтого рівня. Крайня розпочалася , о 07:08. Повітряні сили попереджали про пеактивний БпЛА над містом.

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Вранішня атака на Солом’янку

Мер Віталій Кличко повідомив, що через падіння дрона у Солом’янському районі виникла пожежа в 5-поверховому житловому будинку та магазині, розташованому на першому поверсі.

«Із будинку врятували 20 людей. Наразі четверо людей постраждали. Екстрені служби працюють на місці», — додав він.

Нічна атака по столиці

У Київській міській військовій адміністрації інформували, що через нічні атаки у кількох районах міста сталися наслідки. Про потерпілих чи загиблих не повідомлялося.

У Солом’янському районі сталося займання офісної будівлі внаслідок падіння безпілотника. На інших локаціях уламки впали на відкритій території, а також був «приліт» біля 5-поверхівки.

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В Оболонському районі уламки впали на відкритій території, поруч із житловим будинком. У ньому пошкоджені та вибиті вікна.

У Дарницькому районі була пожежа на території поруч зі складськими будівлями. Пожежу ліквідували.

У Святошинському районі внаслідок падіння БпЛА на територію ТРЦ виникла пожежа і руйнування одного із магазинів.

Нагадаємо, протягом дня 25 вересня Київ перебував під атакою російських БпЛА. РФ била по різних районах столиці. Зокрема, зранку дрон влучив по висотці на Печерську. Просто у квартирі загинув 14-річний підліток.

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Вдень в Солом’янському районі дрон влетів в офісну будівлю. Зокрема, спалахнули автомобілі, що були на паркованні поруч. Там є загиблі, багато людей отримали травми. Зокрема, дитина.

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