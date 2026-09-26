ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
11
Час на прочитання
2 хв

Росія далі атакує Київ: зайнявся житловий будинок, є потерпілі — усі деталі (оновлено)

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Атака на Київ.

Атака на Київ. / © Associated Press

У суботу зранку, 26 вересня, РФ знову атакує Київ. В одному з районів виникла пожежа в житловому будинку. Є потерпілі.

Що відомо про наслідки сьогоднішньої атаки на столицю, читайте у матеріалі ТСН.ua.

Від опівночі у Києві кілька разів оголошували повітряну тривогу жовтого рівня. Крайня розпочалася , о 07:08. Повітряні сили попереджали про пеактивний БпЛА над містом.

Вранішня атака на Солом’янку

Мер Віталій Кличко повідомив, що через падіння дрона у Солом’янському районі виникла пожежа в 5-поверховому житловому будинку та магазині, розташованому на першому поверсі.

«Із будинку врятували 20 людей. Наразі четверо людей постраждали. Екстрені служби працюють на місці», — додав він.

Нічна атака по столиці

У Київській міській військовій адміністрації інформували, що через нічні атаки у кількох районах міста сталися наслідки. Про потерпілих чи загиблих не повідомлялося.

У Солом’янському районі сталося займання офісної будівлі внаслідок падіння безпілотника. На інших локаціях уламки впали на відкритій території, а також був «приліт» біля 5-поверхівки.

В Оболонському районі уламки впали на відкритій території, поруч із житловим будинком. У ньому пошкоджені та вибиті вікна.

У Дарницькому районі була пожежа на території поруч зі складськими будівлями. Пожежу ліквідували.

У Святошинському районі внаслідок падіння БпЛА на територію ТРЦ виникла пожежа і руйнування одного із магазинів.

Нагадаємо, протягом дня 25 вересня Київ перебував під атакою російських БпЛА. РФ била по різних районах столиці. Зокрема, зранку дрон влучив по висотці на Печерську. Просто у квартирі загинув 14-річний підліток.

Вдень в Солом’янському районі дрон влетів в офісну будівлю. Зокрема, спалахнули автомобілі, що були на паркованні поруч. Там є загиблі, багато людей отримали травми. Зокрема, дитина.

Пов’язані теми

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie