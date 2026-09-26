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До Києва посеред осені йде “літо”: синоптики назвали точні дати нової хвилі потепління
Цими вихідними у Києві та області утримуватиметься суха й комфортна погода з температурою повітр до +20 градусів вище нуля.
У суботу, 26 вересня, у Києві та області утримуватиметься суха й комфортна погода з денною температурою повітря до +19…+20 градусів тепла.
За словами синоптикині Наталки Діденко, у Києві 26 та 27 вересня очікується тепла погода із денною температурою повітря до +19 градусів. Вранці та ввечері буде холодніше, близько +10…+12 градусів тепла.
«Ніяких серйозних чи навіть легковажних дощів вихідними у столиці не передбачається», — зазначає Діденко.
В Українському гідрометцентрі прогнозують 26 вересня на Київщині хмарну погоду із проясненнями, без опадів. Вітер дутиме південно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.
Температура повітря по області вдень коливатиметься в межах +16…+21 градус тепла, у столиці очікується до +18…+20 градусів тепла.
За даними погодного порталу Sinoptik у Києві 26 вересня небо майже весь день буде хмарним, вдень можливе невелике прояснення. Без опадів. Температура повітря упродовж дня коливатиметься від +12 до +19 градусів тепла.
Раніше синоптики розповіли, якою буде погода в Україні 26 вересня.
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