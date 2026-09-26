ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
12
Час на прочитання
1 хв

До Києва посеред осені йде “літо”: синоптики назвали точні дати нової хвилі потепління

Цими вихідними у Києві та області утримуватиметься суха й комфортна погода з температурою повітр до +20 градусів вище нуля.

Автор публікації
Фото автора: Марія Тищук Марія Тищук
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Київ / фото ілюстративне

Київ / фото ілюстративне / © УНІАН

У суботу, 26 вересня, у Києві та області утримуватиметься суха й комфортна погода з денною температурою повітря до +19…+20 градусів тепла.

За словами синоптикині Наталки Діденко, у Києві 26 та 27 вересня очікується тепла погода із денною температурою повітря до +19 градусів. Вранці та ввечері буде холодніше, близько +10…+12 градусів тепла.

«Ніяких серйозних чи навіть легковажних дощів вихідними у столиці не передбачається», — зазначає Діденко.

В Українському гідрометцентрі прогнозують 26 вересня на Київщині хмарну погоду із проясненнями, без опадів. Вітер дутиме південно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря по області вдень коливатиметься в межах +16…+21 градус тепла, у столиці очікується до +18…+20 градусів тепла.

За даними погодного порталу Sinoptik у Києві 26 вересня небо майже весь день буде хмарним, вдень можливе невелике прояснення. Без опадів. Температура повітря упродовж дня коливатиметься від +12 до +19 градусів тепла.

Погода у Києві 26 вересня / Джерело: Sinoptik / © скриншот

Погода у Києві 26 вересня / Джерело: Sinoptik / © скриншот

Раніше синоптики розповіли, якою буде погода в Україні 26 вересня.

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Пов’язані теми

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie