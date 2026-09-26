В Киев в разгар осени приходит "лето": синоптики назвали точные даты новой волны потепления

Киев / иллюстративное фото / © УНИАН

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В субботу, 26 сентября, в Киеве и области сохранится сухая и комфортная погода с дневной температурой воздуха до +19…+20 градусов тепла.

По словам синоптика Натальи Диденко, 26 и 27 сентября в Киеве ожидается теплая погода с дневной температурой воздуха до +19 градусов. Утром и вечером будет прохладнее, около +10…+12 градусов тепла.

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«На выходных в столице не ожидается ни сильных, ни даже небольших дождей», — отмечает Диденко.

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В Украинском гидрометцентре прогнозируют 26 сентября в Киевской области облачную погоду с прояснениями, без осадков. Ветер будет дуть юго-западный со скоростью 5–10 м/с.

Температура воздуха по области днём будет колебаться в пределах +16…+21 градус тепла, в столице ожидается до +18…+20 градусов тепла.

По данным метеопортала Sinoptik, в Киеве 26 сентября небо почти весь день будет облачным, днём возможно небольшое прояснение. Осадков не ожидается. Температура воздуха в течение дня будет колебаться от +12 до +19 градусов тепла.

Погода в Киеве 26 сентября / Источник: Sinoptik

Ранее синоптики рассказали, какая погода ожидается в Украине 26 сентября.

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