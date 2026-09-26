Атака на Киев. / © Associated Press

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В субботу утром, 26 сентября, РФ снова атакует Киев. В столицу летят реактивные дроны. С утра в городе не утихают взрывы. Власти сообщают о первых «прилетах».

Что известно о последствиях сегодняшней атаки на столицу, читайте в материале ТСН.ua.

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С полуночи в Киеве несколько раз объявляли воздушную тревогу желтого уровня. Крайняя началась в 07:08. Воздушные силы предупреждали о БпЛАе над городом. В частности, после 8 утра произошло несколько мощных взрывов, небо после которых затянуло дым.

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Утренняя атака на Соломенку

Мэр Виталий Кличко сообщил, что Соломенском районе возникло возгорание в офисном здании в результате падения БпЛА. В Сети пишут, что речь идет о «прилете» по бизнес-центру, возле которого вчера на парковке погибли люди.

Утром мэр сообщал, что на другой локации на Соломенке из-за падения дрона возник пожар в 5-этажном жилом доме и магазине, расположенном на первом этаже.

«Из дома спасли 20 человек. В настоящее время четыре человека пострадали. Экстренные службы работают на месте», — добавил он.

Ночная атака по столице

В Киевской городской военной администрации информировали, что из-за ночных атак в нескольких районах города произошли последствия. О потерпевших или погибших не сообщалось.

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В Соломенском районе произошло возгорание офисного здания в результате падения беспилотника. На других локациях обломки упали на открытой территории, а также был прилет около 5-этажки.

В Оболонском районе обломки упали на открытой территории рядом с жилым домом. В нем повреждены и выбиты окна.

В Дарницком районе находился пожар на территории рядом со складскими зданиями. Пожар был ликвидирован.

В Святошинском районе в результате падения БпЛА на территорию ТРЦ возник пожар и разрушение одного из магазинов.

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Отмечается, что поврежден «Ашан Беличи» в торговом центре Lavina Mall в Киеве. В компании подчеркнули, что обошлось без пострадавших. Впрочем, магазин будет временно не работать.

Напомним, в течение дня 25 сентября Киев находился под атакой российских БПЛА. РФ била по разным районам столицы. В частности, утром дрон попал по высотке на Печерске. Прямо в квартире погиб 14-летний подросток.

Днем в Соломенском районе дрон влетел в офисное здание. В частности, вспыхнули автомобили, находившиеся на парковке рядом. Там есть погибшие, многие получили травмы. В частности, ребенок.

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