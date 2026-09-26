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РФ снова ударила по заводу «Дарница» в Киеве: что известно
Компания не сообщила детали атаки, но подчеркнула, что обошлась без пострадавших.
Утром 26 сентября российские войска в очередной раз атаковали фармацевтический завод «Дарница» в Киеве.
Об этом сообщили в пресс-службе компании.
«Сегодня утром россияне снова нанесли удар по нашему заводу», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в результате российского удара никто из работников не пострадал.
В компании призвали соблюдать информационную тишину: не публиковать фото и видео, не сообщать места ударов и их последствия.
Как сообщалось, днем 23 сентября во время массированной атаки на Киев российские дроны ударили по фармацевтическому заводу «Дарница». Среди работников погибших нет. В то же время, в компании не раскрывают деталей атаки и ее последствий.
Атака на Киев 25 сентября — что известно
Ночью и утром 26 сентября Россия снова атаковала Киев реактивными дронами. После восьми часов в столице прозвучала серия мощных взрывов, после которых небо затянуло дымом. В Соломенском районе из-за падения дрона вспыхнул пожар в пятиэтажном жилом доме и магазине.
В Святошинском районе обломки БПЛА упали на территорию ТРЦ Lavina Mall. В результате возник пожар и был поврежден магазин «Ашан Беличи».