РФ снова ударила по заводу «Дарница» в Киеве: что известно

Фармкомпания "Дарница".

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Утром 26 сентября российские войска в очередной раз атаковали фармацевтический завод «Дарница» в Киеве.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

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«Сегодня утром россияне снова нанесли удар по нашему заводу», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что в результате российского удара никто из работников не пострадал.

В компании призвали соблюдать информационную тишину: не публиковать фото и видео, не сообщать места ударов и их последствия.

Как сообщалось, днем 23 сентября во время массированной атаки на Киев российские дроны ударили по фармацевтическому заводу «Дарница». Среди работников погибших нет. В то же время, в компании не раскрывают деталей атаки и ее последствий.

Атака на Киев 25 сентября — что известно

Ночью и утром 26 сентября Россия снова атаковала Киев реактивными дронами. После восьми часов в столице прозвучала серия мощных взрывов, после которых небо затянуло дымом. В Соломенском районе из-за падения дрона вспыхнул пожар в пятиэтажном жилом доме и магазине.

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В Святошинском районе обломки БПЛА упали на территорию ТРЦ Lavina Mall. В результате возник пожар и был поврежден магазин «Ашан Беличи».

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