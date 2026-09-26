Два зонтика и мяч среди пепелища: что осталось от детсада на Оболони (видео)

В Киеве обломки российского дрона разрушили часть детского сада на Оболони / © ТСН

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В Киеве на Оболони в результате падения обломков российского беспилотника произошел пожар в детском саду. Часть помещений учреждения полностью сгорела, к счастью, однако никто не пострадал.

О последствиях нападения с места событий рассказала корреспондентка ТСН Юлия Кириенко.

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В здании государственного детского сада также располагалось частное учреждение, где детей обучали по методике Монтессори. Именно его помещения подверглись значительным разрушениям. Огонь уничтожил игрушки и учебные материалы, которые, по словам руководства, собирали в разных странах мира специально для занятий с детьми.

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Удар пришелся на ту часть здания, где находился кабинет директора детского сада Антона Вакуленко. Он рассказал, что часто задерживается на работе до позднего вечера, однако вечером накануне атаки его там не было.

«Внутри почти всё сгорело, именно здесь находился мой кабинет, и снаряд попал именно туда. Я просто чудом вчера не был на работе, а то, возможно, и не взяли бы меня сегодня на интервью», — рассказал Вакуленко.

После падения обломков на место почти сразу прибыли спасатели. Пожарные потушили огонь, однако работы на территории детского сада продолжаются и сейчас. Там разбирают завалы и убирают то, что осталось от игрушек и учебных материалов.

Среди вещей, уцелевших после пожара, — два детских зонтика и цветной мяч. Также уцелела небольшая площадка прямо перед входом в заведение.

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Детский сад расположен в жилом районе, неподалеку также находятся две школы. На момент удара в помещении никого не было, поэтому обошлось без пострадавших. В соседних жилых домах также не выбило окна.

Вакуленко также отметил, что в последнее время детский сад посещало немного детей. Из-за постоянных воздушных тревог часть родителей решает не приводить детей в детский сад, а те, у кого есть такая возможность, уезжают.

«Сейчас детей было немного, потому что из-за воздушных тревог очень многие родители либо не приводят их, либо уезжают, если у них есть такая возможность», — добавил директор детского сада.

Дата публикации 10:56, 26.09.26 Количество просмотров 2 В Киеве обломки российского дрона уничтожили часть детсада на Оболони: кадры с места

Атаки на Киев — последние новости

В течение 25 сентября российские войска несколько раз наносили удары по Киеву. Во время вечернего удара обломки российского беспилотника упали на детский сад в Оболонском районе. Там вспыхнул пожар, а над зданием поднялся густой дым.

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В тот же день на Печерске российский дрон поразил многоэтажный дом. В результате удара погиб 14-летний мальчик.

Еще одно попадание произошло в Соломенском районе столицы, где беспилотник попал в офисное здание. В здании был повреждён фасад и выбиты окна, а на расположенной рядом парковке загорелись автомобили. Спасатели ликвидировали пожар.

Уже утром в субботу, 26 сентября, РФ продолжила обстрел Киева. В сторону города летели реактивные беспилотники, а с самого утра в разных районах столицы раздавались взрывы.

В ходе ночной атаки также был поврежден супермаркет Auchan «Беличи» в ТРЦ Lavina Mall. Вследствие российского удара магазин временно приостановил работу.

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