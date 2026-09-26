Дві парасольки та м’яч серед згарища: що залишилося від дитсадка на Оболоні (відео)

В Києві уламки російського дрона знищили частину дитсадка на Оболоні / © ТСН

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У Києві на Оболоні внаслідок падіння уламків російського безпілотника сталася пожежа в дитячому садку. Частина приміщень закладу вигоріла повністю, однак, на щастя, ніхто не постраждав.

Про наслідки атаки з місця події розповіла кореспондентка ТСН Юлія Кирієнко.

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У будівлі державного дитсадка також працював приватний заклад, де дітей навчали за методикою Монтессорі. Саме його приміщення зазнало значних руйнувань. Вогонь знищив іграшки та навчальні матеріали, які, за словами керівництва, збирали в різних країнах світу спеціально для занять із дітьми.

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Удар припав на частину будівлі, де був кабінет директора дитсадка Антона Вакуленка. Він розповів, що часто залишається на роботі допізна, проте ввечері напередодні атаки його там не було.

«Всередині майже все згоріло, тут якраз був мій кабінет і прилетіло саме туди. Я просто чудом вчора не був на роботі, а так би, можливо, і не брали б сьогодні мене на інтерв’ю», — розповів Вакуленко.

Після падіння уламків на місце майже одразу прибули рятувальники. Вогнеборці загасили пожежу, однак роботи на території дитсадка тривають і зараз. Там розбирають завали та прибирають те, що залишилося від іграшок і навчальних матеріалів.

Серед речей, які пережили пожежу — дві дитячі парасольки та кольоровий м’яч. Також вцілів невеликий майданчик безпосередньо перед входом до закладу.

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Дитсадок розташований у житловому районі, неподалік також є дві школи. На момент удару людей у приміщенні не було, тому минулося без постраждалих. У сусідніх житлових будинках також не повибивало вікна.

Вакуленко також зазначив, що останнім часом заклад відвідувало небагато дітей. Через постійні повітряні тривоги частина батьків вирішує не приводити їх до садка, а ті, хто має таку можливість, виїжджають.

«Зараз небагато було дітей, тому що через повітряні тривоги дуже багато батьків або не приводять, або їдуть, в кого є така можливість», — додав дирекстор садку.

Дата публікації 10:56, 26.09.26 Кількість переглядів 2 В Києві уламки російського дрона знищили частину дитсадка на Оболоні: кадри з місця

Атаки на Київ — останні новини

Упродовж 25 вересня російські війська кілька разів атакували Київ. Під час вечірнього удару уламки російського безпілотника впали на дитячий садок в Оболонському районі. Там спалахнула пожежа, а над будівлею здійнявся густий дим.

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Того ж дня на Печерську російський дрон влучив у багатоповерхівку. Внаслідок удару загинув 14-річний хлопець.

Ще одне влучання сталося у Солом’янському районі столиці, де безпілотник поцілив в офісну будівлю. У споруді було пошкоджено фасад та вибито вікна, а на розташованій поруч парковці зайнялися автомобілі. Рятувальники ліквідували пожежу.

Вже вранці суботи, 26 вересня, РФ продовжила атакувати Київ. У напрямку міста летіли реактивні безпілотники, а від ранку в різних районах столиці лунали вибухи.

Під час нічної атаки також було пошкоджено супермаркет Auchan Біличі у ТРЦ Lavina Mall. Через наслідки російського удару магазин тимчасово припинив роботу.

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