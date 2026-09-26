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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Час на прочитання
1 хв

РФ знову вдарила по заводу «Дарниця» у Києві: що відомо

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
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Фармкомпанія "Дарниця".

Фармкомпанія "Дарниця".

Зранку 26 вересня російські війська вкотре атакували фармацевтичний завод «Дарниця» у Києві.

Про це повідомили у пресслужбі компанії.

«Сьогодні вранці росіяни знову завдали удару по нашому заводу», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що внаслідок російського удару ніхто з працівників не постраждав.

У компанії закликали дотримуватися інформаційної тиші: не публікувати фото й відео, не повідомляти місця ударів та їхні наслідки.

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