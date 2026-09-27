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- Киев
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Взрыв и пожар в Киеве: стало известно о попадании российского БпЛА
Российские захватчики продолжают атаковать гражданскую инфраструктуру столицы.
В ночь на 27 марта российские войска атаковали Киев беспилотником. В Соломенском районе столицы зафиксировали попадание в складское здание, после чего там вспыхнул пожар.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
«В Соломенском районе попадание БпЛА в складское здание. Бурлит пожар», — говорится в сообщении.
Накануне военные предупреждали о движении по направлению к столице вражеского реактивного беспилотника.
Ранее сообщалось, что в результате вражеской атаки в Шевченковском районе Киева зафиксировано попадание вражеского БПЛА, а в Святошинском обломки беспилотника упали на территорию заведения дошкольного образования.
Мы ранее информировали, что в Киеве под вечер были слышны громкие взрывы, а в Киевской области уже известно о последствиях атаки БпЛА.