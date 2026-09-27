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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
Время на прочтение
1 мин

Взрыв и пожар в Киеве: стало известно о попадании российского БпЛА

Российские захватчики продолжают атаковать гражданскую инфраструктуру столицы.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
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Враг атаковал Киев

Враг атаковал Киев / © unsplash.com

В ночь на 27 марта российские войска атаковали Киев беспилотником. В Соломенском районе столицы зафиксировали попадание в складское здание, после чего там вспыхнул пожар.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

«В Соломенском районе попадание БпЛА в складское здание. Бурлит пожар», — говорится в сообщении.

Накануне военные предупреждали о движении по направлению к столице вражеского реактивного беспилотника.

Ранее сообщалось, что в результате вражеской атаки в Шевченковском районе Киева зафиксировано попадание вражеского БПЛА, а в Святошинском обломки беспилотника упали на территорию заведения дошкольного образования.

Мы ранее информировали, что в Киеве под вечер были слышны громкие взрывы, а в Киевской области уже известно о последствиях атаки БпЛА.

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