Атака на Киев / © ТСН

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В Киеве 26 сентября были слышны громкие взрывы. А в Киевской области уже известно о последствиях атаки БпЛА.

Об этом сообщают корреспонденты ТСН.ua.

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«Очень громкие взрывы в Киеве», — говорят местные жители.

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«Киевщина: еще один реактивный БпЛА мимо Вышгорода на Киев», — сообщают Воздушные Силы Украины.

По их информации, вражеские дроны летят через Минский массив в направлении микрорайона Шулявка.

«Дальше на Жуляны!» — говорится в сообщении.

В Киевской области — «прилет»

В 19:36 стало известно о последствиях атаки вражеского БПЛА в Киевской области.

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Об этом сообщил глава Киевской областной государственной администрации Тимур Ткаченко.

«К сожалению, во время вражеской атаки в Бучанском районе женщина получила острую реакцию на стресс. Необходимую помощь ему оказывают», — заявил он.

По его словам, поврежден частный дом и автомобиль.

«На месте работают все необходимые службы. Специалисты фиксируют последствия атаки и проводят работы по их ликвидации. Россия снова направила свое оружие против мирных людей и гражданских объектов. Берегите себя. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги и во время опасности находитесь в укрытиях», — призвал Ткаченко.

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С утра РФ атакует Киев — что известно

Напомним, ночью 26 сентября на столицу летели российские дроны. Уже известно о последствиях. В частности, произошли «прилеты», в частности по «Дарнице». Есть раненые.

Также городской голова Виталий Кличко сообщил об атаке на Соломенский район. По его словам, обломки БПЛА упали на открытой территории рядом с частными домами.

Из-за попадания БПЛА погибла 29-летняя журналистка. Мария Ежвенко вместе с супругом планировала пополнение в семье.

А после российской атаки от части детсада на Оболони там осталось пожарище. Огонь уничтожил материалы для обучения по методике Монтессори, которые собирали в разных странах мира.

Также известно, что поврежден «Ашан Беличи» в торговом центре Lavina Mall в Киеве.

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