Попадание в столицу Фото иллюстративный / © Associated Press

Реклама

Дополнено новыми материалами

В Шевченковском районе Киева зафиксировано попадание вражеского БПЛА в офисное здание, а в Святошинском обломки беспилотника упали на территорию заведения дошкольного образования. В Соломенском тоже стало известно о «прилете».

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

Реклама

«Предварительно, без пожара. Экстренные службы направляются на место», — заявил он.

Реклама

Также стало известно, что в Святошинском районе обломки БПЛА упали на территорию заведения дошкольного образования.

«Без пожара. Предварительно, без разрушений», — сообщил Кличко.

А в Соломенском районе предварительно известно о попадании в нежилое здание.

«Есть задымление. Экстренные службы направляются на место», — сообщил Кличко.

Реклама

Он также рассказал о пострадавших людях і назвал количество потерпевших сегодня.

«В течение 26 сентября в результате атак врага в столице пострадали 7 человек. Медики оказали им помощь амбулаторно», — сказав он.

Тем временем в Киевской области уже известно о последствиях атаки БпЛА.

Там в Бучанском районе женщина испытала острую реакцию на стресс. Поврежден частный дом и автомобиль.

Реклама

Атака на Киев и область — что известно

Напомним, с ночи и до вечера 25 сентября армия атакует Киев и область.

РФ уже ударила по разным районам столицы. В частности, утром дрон попал по высотке на Печерске. Прямо в квартире погиб 14-летний подросток.

Днем в Соломенском районе дрон влетел в офисное здание. Там вспыхнули автомобили, находившиеся на парковке рядом. Есть погибшие, многие получили травмы, в частности ребенок.

Новости партнеров

Новости партнеров