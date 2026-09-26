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Россия массированно атаковала Киев: "прилеты" в трех районах, один из них — по офису (обновлено)
По предварительной информации, дрон попал в офисное здание. Службы следуют на место происшествия.
В Шевченковском районе Киева зафиксировано попадание вражеского БПЛА в офисное здание, а в Святошинском обломки беспилотника упали на территорию заведения дошкольного образования. В Соломенском тоже стало известно о «прилете».
Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.
«Предварительно, без пожара. Экстренные службы направляются на место», — заявил он.
Также стало известно, что в Святошинском районе обломки БПЛА упали на территорию заведения дошкольного образования.
«Без пожара. Предварительно, без разрушений», — сообщил Кличко.
А в Соломенском районе предварительно известно о попадании в нежилое здание.
«Есть задымление. Экстренные службы направляются на место», — сообщил Кличко.
Он также рассказал о пострадавших людях і назвал количество потерпевших сегодня.
«В течение 26 сентября в результате атак врага в столице пострадали 7 человек. Медики оказали им помощь амбулаторно», — сказав он.
Тем временем в Киевской области уже известно о последствиях атаки БпЛА.
Там в Бучанском районе женщина испытала острую реакцию на стресс. Поврежден частный дом и автомобиль.
Атака на Киев и область — что известно
Напомним, с ночи и до вечера 25 сентября армия атакует Киев и область.
РФ уже ударила по разным районам столицы. В частности, утром дрон попал по высотке на Печерске. Прямо в квартире погиб 14-летний подросток.
Днем в Соломенском районе дрон влетел в офисное здание. Там вспыхнули автомобили, находившиеся на парковке рядом. Есть погибшие, многие получили травмы, в частности ребенок.