ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
4
Час на прочитання
1 хв

Росія завдала нового удару по Києву: "прилетіло" по офісній будівлі — перші деталі

За попередньою інформацією, дрон влучив в офісну будівлю. Служби слідують на місце події.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Росія завдала нового удару по Києву: "прилетіло" по офісній будівлі — перші деталі

Влучання в столиці Фото ілюстративне / © Associated Press

Доповнено додатковими матеріалами

У Шевченківському районі Києва зафіксовано влучання ворожого БпЛА в офісну будівлю, а у Святошинському уламки безпілотника впали на територію закладу дошкільної освіти.

Про це повідомлчє мер столиці Віталій Кличко.

«Попередньо, без пожежі. Екстрені служби прямують на місце», — заявив він.

Також стало відомо, що у Святошинському районі уламки БпЛА впали на територію закладу дошкільної освіти.

«Без пожежі. Попередньо, без руйнувань», — повідомив Кличко.

Тим часом на Київщині вже відомо про наслідки атаки БпЛА.

Там в Бучанському районі жінка зазнала гострої реакції на стрес. Пошкоджено приватний будинок та автомобіль.

Атака на Київ і область — що відомо

Нагадаємо, від ночі і до вечора 25 вересня армія атакує Київ та область.

РФ вже вдарила по різних районах столиці. Зокрема, зранку дрон влучив по висотці на Печерську. Просто у квартирі загинув 14-річний підліток.

Вдень у Солом’янському районі дрон влетів в офісну будівлю. Там спалахнули автомобілі, що були на паркованні поруч. Є загиблі, багато людей дістали травми, зокрема дитина.

Пов’язані теми

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie