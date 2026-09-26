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- Київ
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Росія завдала нового удару по Києву: "прилетіло" по офісній будівлі — перші деталі
За попередньою інформацією, дрон влучив в офісну будівлю. Служби слідують на місце події.
У Шевченківському районі Києва зафіксовано влучання ворожого БпЛА в офісну будівлю, а у Святошинському уламки безпілотника впали на територію закладу дошкільної освіти.
Про це повідомлчє мер столиці Віталій Кличко.
«Попередньо, без пожежі. Екстрені служби прямують на місце», — заявив він.
Також стало відомо, що у Святошинському районі уламки БпЛА впали на територію закладу дошкільної освіти.
«Без пожежі. Попередньо, без руйнувань», — повідомив Кличко.
Тим часом на Київщині вже відомо про наслідки атаки БпЛА.
Там в Бучанському районі жінка зазнала гострої реакції на стрес. Пошкоджено приватний будинок та автомобіль.
Атака на Київ і область — що відомо
Нагадаємо, від ночі і до вечора 25 вересня армія атакує Київ та область.
РФ вже вдарила по різних районах столиці. Зокрема, зранку дрон влучив по висотці на Печерську. Просто у квартирі загинув 14-річний підліток.
Вдень у Солом’янському районі дрон влетів в офісну будівлю. Там спалахнули автомобілі, що були на паркованні поруч. Є загиблі, багато людей дістали травми, зокрема дитина.