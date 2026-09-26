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У Києві надвечір 26 вересня чути вибухи.

Про це повідомляють кореспонденти ТСН.ua.

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«Дуже гучні вибухи в Києві», — кажуть місцеві жителі.

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«Київщина: ще один реактивний БпЛА повз Вишгород на Київ», — повідомляють Повітряні Сили України.

За їхньою інформацією ворожі дрони летять через Мінський масив в напрямку мікрорайону Шулявка.

«Далі на Жуляни!» — йдеться у повідомленні.

Від ранку РФ атакує Київ — що відомо

Нагадаємо, протягом ночі 26 вересня на столицю летіли російські дрони. Вже відомо про наслідки. Зокрема, Сталися «прильоти», зокрема по «Дарниці». Є поранені.

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Також Міський голова Віталій Кличко повідомив про атаку на Солом’янський район. За його словами, уламки БпЛА впали на відкритій території поруч з приватними будинками.

Відомо, що було пошкоджено «Ашан Біличі» в торговому центрі Lavina Mall у Києві.

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