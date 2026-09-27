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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Час на прочитання
1 хв

РФ пошкодила головний офіс одного із найбільших мобільних операторів України: у компанії зробили важливу заяву

За інформацією «Київстару», всі працівники перебувають у безпеці. Наразі у компанії оцінюють наслідки атаки.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Кузнецова Катерина Кузнецова
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Київстар

Київстар

Вранці 27 вересня Росія атакувала Київ, пошкодивши головний офіс одного із найбільших мобільних операторів України «Київстар».

Про це повідомили Суспільному у пресслужбі компанії.

У компанії зауважили, що всі працівники перебувають у безпеці. Наразі там оцінюють наслідки атаки та координують необхідні подальші дії.

Станом на 13:20 більше офіційної реакції немає.

Деякі телеграм-канали інформують, що після атаки у будівлі спалахнула пожежа. На поширених кадрах видно, як у небо здіймається густий чорний дим. Втім, у пресслужбі компанії це не прокоментували.

Атака РФ по Києву — останні новини

Нагадаємо, російські безпілотники продовжують атакувати Київ від ранку. У Шевченківському районі внаслідок атаки поранення дістали четверо людей, серед них — дві 16-річні дівчини. Постраждалих ушпиталили.

А вночі російська атака також спричинила пожежу в Солом’янському районі. Там загорілися станція технічного обслуговування та нежитлова будівля. Одна людина загинула.

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