- Дата публікації
-
- Категорія
- Київ
- Час на прочитання
- 1 хв
РФ пошкодила головний офіс одного із найбільших мобільних операторів України: у компанії зробили важливу заяву
За інформацією «Київстару», всі працівники перебувають у безпеці. Наразі у компанії оцінюють наслідки атаки.
Вранці 27 вересня Росія атакувала Київ, пошкодивши головний офіс одного із найбільших мобільних операторів України «Київстар».
Про це повідомили Суспільному у пресслужбі компанії.
У компанії зауважили, що всі працівники перебувають у безпеці. Наразі там оцінюють наслідки атаки та координують необхідні подальші дії.
Станом на 13:20 більше офіційної реакції немає.
Деякі телеграм-канали інформують, що після атаки у будівлі спалахнула пожежа. На поширених кадрах видно, як у небо здіймається густий чорний дим. Втім, у пресслужбі компанії це не прокоментували.
Атака РФ по Києву — останні новини
Нагадаємо, російські безпілотники продовжують атакувати Київ від ранку. У Шевченківському районі внаслідок атаки поранення дістали четверо людей, серед них — дві 16-річні дівчини. Постраждалих ушпиталили.
А вночі російська атака також спричинила пожежу в Солом’янському районі. Там загорілися станція технічного обслуговування та нежитлова будівля. Одна людина загинула.