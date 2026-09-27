РФ атаковала рынок "Столичный" в Киевской области: есть погибшие

Воздушная тревога / © ТСН

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В Софиевской Борщаговке Киевской области в результате вражеской воздушной атаки зафиксировали попадание на территории рынка «Столичный». По предварительной информации, погибли два человека.

Об этом сообщает и. о. Борщаговского сельского головы, секретарь Борщаговского сельского совета Александр Медвидь.

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На месте работают спасатели и другие службы. Продолжается ликвидация пожара и последствий атаки.

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По информации властей, воздушная тревога к моменту сообщения продолжалась. Местные жители призывали оставаться в укрытиях или других безопасных местах до отбоя тревоги.

Также о попадании в рынок сообщил глава Киевской областной государственной администрации Тимур Ткаченко.

«К сожалению, сегодня Киевщина снова потеряла людей из-за вражеской атаки. В Софиевской Борщаговке Бучанского района в результате попадания вражеского БпЛА погибли 2 человека, еще 3 пострадали. Искренние соболезнования родным и близким погибших. Это невосполнимая потеря», — сказал он.

По словам Ткаченко, в результате атаки РФ, в Бориспольском районе, в Счастливом, поврежден легковой автомобиль. А в Белоцерковском районе повреждены зернохранилище и многоэтажка.

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Напомним, Россия вечером 27 сентября ударила по Киеву. В результате атаки зафиксировано падение обломков беспилотников сразу в трех разных районах столицы.

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