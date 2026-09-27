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- Киев
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РФ повредила головной офис одного из крупнейших мобильных операторов Украины: в компании сделали важное заявление
По информации «Киевстара», все работники находятся в безопасности. В настоящее время в компании оценивают последствия атаки.
Утром 27 сентября Россия атаковала Киев, повредив головной офис одного из крупнейших мобильных операторов Украины «Киевстар».
Об этом сообщили Общественному в пресс-службе компании.
В компании отметили, что все работники находятся в безопасности. Там оценивают последствия атаки и координируют необходимые дальнейшие действия.
По состоянию на 13.20 больше официальной реакции нет.
Некоторые телеграмм-каналы информируют, что после атаки в здании вспыхнул пожар. На распространённых кадрах видно, как в небо вздымается густой чёрный дым. Впрочем, в пресс-службе компании это не прокомментировали.
Атака РФ по Киеву — последние новости
Напомним, российские беспилотники продолжают атаковать Киев с утра. В Шевченковском районе в результате атаки ранения получили четыре человека, среди них — две 16-летние девушки. Пострадавших госпитализировали.
А ночью российская атака также вызвала пожар в Соломенском районе. Там загорелась станция технического обслуживания и нежилое здание. Один человек погиб.