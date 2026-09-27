ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
Время на прочтение
1 мин

РФ повредила головной офис одного из крупнейших мобильных операторов Украины: в компании сделали важное заявление

По информации «Киевстара», все работники находятся в безопасности. В настоящее время в компании оценивают последствия атаки.

Автор публикации
Фото автора: Катерина Кузнецова Катерина Кузнецова
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Киевстар

Киевстар

Утром 27 сентября Россия атаковала Киев, повредив головной офис одного из крупнейших мобильных операторов Украины «Киевстар».

Об этом сообщили Общественному в пресс-службе компании.

В компании отметили, что все работники находятся в безопасности. Там оценивают последствия атаки и координируют необходимые дальнейшие действия.

По состоянию на 13.20 больше официальной реакции нет.

Некоторые телеграмм-каналы информируют, что после атаки в здании вспыхнул пожар. На распространённых кадрах видно, как в небо вздымается густой чёрный дым. Впрочем, в пресс-службе компании это не прокомментировали.

Атака РФ по Киеву — последние новости

Напомним, российские беспилотники продолжают атаковать Киев с утра. В Шевченковском районе в результате атаки ранения получили четыре человека, среди них — две 16-летние девушки. Пострадавших госпитализировали.

А ночью российская атака также вызвала пожар в Соломенском районе. Там загорелась станция технического обслуживания и нежилое здание. Один человек погиб.

Связанные темы

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie