РФ повредила головной офис одного из крупнейших мобильных операторов Украины: в компании сделали важное заявление

Киевстар

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Утром 27 сентября Россия атаковала Киев, повредив головной офис одного из крупнейших мобильных операторов Украины «Киевстар».

Об этом сообщили Общественному в пресс-службе компании.

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В компании отметили, что все работники находятся в безопасности. Там оценивают последствия атаки и координируют необходимые дальнейшие действия.

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По состоянию на 13.20 больше официальной реакции нет.

Некоторые телеграмм-каналы информируют, что после атаки в здании вспыхнул пожар. На распространённых кадрах видно, как в небо вздымается густой чёрный дым. Впрочем, в пресс-службе компании это не прокомментировали.

Атака РФ по Киеву — последние новости

Напомним, российские беспилотники продолжают атаковать Киев с утра. В Шевченковском районе в результате атаки ранения получили четыре человека, среди них — две 16-летние девушки. Пострадавших госпитализировали.

А ночью российская атака также вызвала пожар в Соломенском районе. Там загорелась станция технического обслуживания и нежилое здание. Один человек погиб.

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