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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
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В Киеве возросло количество пострадавших после атаки РФ: есть погибшие (фото)

Российская атака на Киев 8 сентября привела к гибели пяти человек. Еще 35 человек пострадали. Все пожары после обстрела уже ликвидированы.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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В Киеве возросло количество пострадавших после атаки РФ: есть погибшие (фото)

Атака РФ на Киев 8 сентября

В Киеве спасатели завершили тушение всех пожаров, вспыхнувших в результате российской атаки по столице 8 сентября.

Об этом сообщает ГСЧС Украины.

По предварительным данным, в результате вражеского удара погибли пять человек. Еще 35 человек пострадали.

Пожар в Киеве

Пожар в Киеве

Работа спасателей осложнялась из-за постоянной угрозы повторных атак. Из-за опасности сотрудникам ГСЧС приходилось переходить к укрытиям, что влияло на темп проведения аварийно-спасательных и противопожарных работ.

Российская атака на Киев

Российская атака на Киев

«Из-за постоянной угрозы спасатели были вынуждены переходить в укрытие, что затрудняло тушение», — заявили спасатели.

Все пожары, вызванные российскими обстрелами, ликвидированы.

Напомним, 8 сентября днем Киев был атакован ракетами. В частности, было зафиксировано попадание в офисы телеканалов "Мы - Украина" и "Мы - Украина +".

Жуткие кадры из столицы облетели Сеть. В частности, в Соломенском районе после российской атаки девочка каталась на качелях на детской площадке всего в 50 м от охваченного огнем здания.

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