«Удар пришелся по проезжей части»: россияне атаковали Киев и область, есть погибшая

Россияне атаковали проезжую часть в Вишневом

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Российская атака на Киев и область привела к человеческим жертвам и новым разрушениям: один человек погиб, еще трое получили травмы.

Об этом сообщили в КГВА.

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Основной удар пришелся на два района области. В Вишневом, что в Бучанском районе, из-за попадания вражеского беспилотника загорелся пожар, в результате чего повреждены пять автомобилей.

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Состояние трех пострадавших уточняют специалисты, людям оказывают всю необходимую медицинскую помощь. В администрации выразили искренние соболезнования родным и близким погибшего.

После удара дрона дорога на Жулянский мост временно перекрыта.

«Есть погибший и раненые, удар пришелся на проезжую часть», — сообщили в МунБезопасности.

В то же время в Броварах вражеские БпЛА привели к возгоранию складского и офисного зданий. К счастью, в этом населенном пункте обошлось без пострадавших.

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Сейчас на местах прилетов работают подразделения ГСЧС и другие профильные службы, идет ликвидация последствий атаки, а информация о масштабах повреждений уточняется.

Кроме этого, зафиксировано усложнение движения из-за обстрела проезжей части и атаки беспилотников.

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Напомним, в ночь на 27 марта российские войска атаковали Киев беспилотниками. В Соломенском районе столицы зафиксировали попадание вражеского БпЛА в складское здание, местами вспыхнул пожар, о чем сообщил мэр города Виталий Кличко. Ранее военные предупреждали о движении реактивного беспилотника в направлении города.

Кроме того, в результате этой же атаки было зафиксировано попадание БпЛА в Шевченковском районе, а в Святошинском районе обломки дрона упали на территорию заведения дошкольного образования.

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