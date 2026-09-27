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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Час на прочитання
2 хв

«Удар прийшовся на проїжджу частину»: росіяни атакували Київ та область, є загибла

Російська атака на Київ та область призвела до загибелі людини та травмування ще трьох. Внаслідок ударів дронів спалахнули автомобілі, складські й офісні будівлі.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Грубрина Анастасія Грубрина
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Росіяни атакували проїжджу частину у Вишневому

Росіяни атакували проїжджу частину у Вишневому

Російська атака на Київ та область призвела до людських жертв та нових руйнувань: одна людина загинула, ще троє дістали травми.

Про це повідомили у КМВА.

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Основний удар припав на два райони області. У Вишневому, що в Бучанському районі, через влучання ворожого безпілотника зайнялася пожежа, внаслідок чого пошкоджено п’ять автомобілів.

Стан трьох постраждалих наразі уточнюють фахівці, людям надають усю необхідну медичну допомогу. В адміністрації висловили щирі співчуття рідним і близьким загиблої особи.

Після удару дрона дорога до Жулянського мосту тимчасово перекрита.

«Є загиблий та поранені, удар прийшовся на проїжджу частину», — повідомили у МунБезпеці.

Водночас у Броварах ворожі БпЛА спричинили займання складської та офісної будівель. На щастя, у цьому населеному пункті обійшлося без постраждалих.

Зараз на місцях прильотів працюють підрозділи ДСНС та інші профільні служби, триває ліквідація наслідків атаки, а інформація щодо масштабів пошкоджень уточнюється.

Окрім цього, зафіксовано ускладнення руху через обстріл проїжджої частини та атаки безпілотників.

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Нагадаємо, у ніч проти 27 березня російські війська атакували Київ безпілотниками. У Соломʼянському районі столиці зафіксували влучання ворожого БпЛА в складську будівлю, дего спалахнула пожежа, про що повідомив мер міста Віталій Кличко. Раніше військові попереджали про рух реактивного безпілотника в напрямку міста.

Крім того, внаслідок цієї ж атаки було зафіксовано влучання БпЛА у Шевченківському районі, а у Святошинському районі уламки дрона впали на територію закладу дошкільної освіти.

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