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«Удар прийшовся на проїжджу частину»: росіяни атакували Київ та область, є загибла
Російська атака на Київ та область призвела до загибелі людини та травмування ще трьох. Внаслідок ударів дронів спалахнули автомобілі, складські й офісні будівлі.
Російська атака на Київ та область призвела до людських жертв та нових руйнувань: одна людина загинула, ще троє дістали травми.
Про це повідомили у КМВА.
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Основний удар припав на два райони області. У Вишневому, що в Бучанському районі, через влучання ворожого безпілотника зайнялася пожежа, внаслідок чого пошкоджено п’ять автомобілів.
Стан трьох постраждалих наразі уточнюють фахівці, людям надають усю необхідну медичну допомогу. В адміністрації висловили щирі співчуття рідним і близьким загиблої особи.
Після удару дрона дорога до Жулянського мосту тимчасово перекрита.
«Є загиблий та поранені, удар прийшовся на проїжджу частину», — повідомили у МунБезпеці.
Водночас у Броварах ворожі БпЛА спричинили займання складської та офісної будівель. На щастя, у цьому населеному пункті обійшлося без постраждалих.
Зараз на місцях прильотів працюють підрозділи ДСНС та інші профільні служби, триває ліквідація наслідків атаки, а інформація щодо масштабів пошкоджень уточнюється.
Окрім цього, зафіксовано ускладнення руху через обстріл проїжджої частини та атаки безпілотників.
Влучання на Київщині: фото та відео очевидців
Атака росіян по Києву 27 вересня: останні новини
Нагадаємо, у ніч проти 27 березня російські війська атакували Київ безпілотниками. У Соломʼянському районі столиці зафіксували влучання ворожого БпЛА в складську будівлю, дего спалахнула пожежа, про що повідомив мер міста Віталій Кличко. Раніше військові попереджали про рух реактивного безпілотника в напрямку міста.
Крім того, внаслідок цієї ж атаки було зафіксовано влучання БпЛА у Шевченківському районі, а у Святошинському районі уламки дрона впали на територію закладу дошкільної освіти.