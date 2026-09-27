- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 918
- Время на прочтение
- 2 мин
Россия вечером ударила по Киеву: обломки упали в трех районах, есть пострадавшие
Вечером воскресенья Россия атаковала Киев дронами, в результате чего зафиксировано падение обломков в трех районах.
В воскресенье вечером, 27 сентября, российские оккупационные войска совершили очередную воздушную атаку наКиев , в результате чего зафиксировано падение обломков беспилотников сразу в трех разных районах столицы.
Об оперативной ситуации, разрушении и работе спасателей сообщил городской голова Виталий Кличко.
«В Подольском районе вследствие падения обломков произошло возгорание травяного настила. Экстренные службы направляются на место», — отметил мэр города.
Мэр добавил , что в Подольском районе взрывной волной повреждены окна в нескольких домах. БПЛА упал неподалеку на открытой территории.
Последствия в Дарницком и Днепровском районах
Остатки вражеских дронов также упали на открытой территории вблизи одного из магазинов в Дарницком районе столицы. Самые серьезные последствия вечерних обстрелов зафиксированы в Днепровском районе, где обломки попали в двухэтажное нежилое здание и повлекли за собой сильный пожар.
«В Днепровском районе также падение обломков на двухэтажное нежилое здание. Есть возгорание. Экстренные службы направляются на место», - добавил Виталий Кличко.
Пострадавшие из-за падения беспилотников
На место падения обломков в Днепровском районе оперативно прибыли бригады скорой помощи. В Киевской городской военной администрации подтвердили факт попадания беспилотника на открытой местности, что привело к ранению местных жителей.
«В Днепровском районе попадание БПЛА на открытой территории. В результате пострадали два человека. Им оказывается медицинская помощь», – информируют представители КМВА.
По информации мэрии, в течение воскресенья, 27 сентября, в результате атак врага в столице пострадали 9 человек.
«Шестерых раненых медики госпитализировали. В том числе – одного ребенка», – уточнил Виталий Кличко.
Напомним, накануне Россия массированно атаковала Киев. «Прилеты» были в трех районах, один из них – в жилое здание. В результате атаки один человек погиб , еще трое получили травмы.