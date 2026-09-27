Россия вечером ударила по Киеву: обломки упали в трех районах, есть пострадавшие

В Киеве ликвидируют последствия вечерней атаки

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В воскресенье вечером, 27 сентября, российские оккупационные войска совершили очередную воздушную атаку наКиев , в результате чего зафиксировано падение обломков беспилотников сразу в трех разных районах столицы.

Об оперативной ситуации, разрушении и работе спасателей сообщил городской голова Виталий Кличко.

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«В Подольском районе вследствие падения обломков произошло возгорание травяного настила. Экстренные службы направляются на место», — отметил мэр города.

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Мэр добавил , что в Подольском районе взрывной волной повреждены окна в нескольких домах. БПЛА упал неподалеку на открытой территории.

Последствия в Дарницком и Днепровском районах

Остатки вражеских дронов также упали на открытой территории вблизи одного из магазинов в Дарницком районе столицы. Самые серьезные последствия вечерних обстрелов зафиксированы в Днепровском районе, где обломки попали в двухэтажное нежилое здание и повлекли за собой сильный пожар.

«В Днепровском районе также падение обломков на двухэтажное нежилое здание. Есть возгорание. Экстренные службы направляются на место», - добавил Виталий Кличко.

Пострадавшие из-за падения беспилотников

На место падения обломков в Днепровском районе оперативно прибыли бригады скорой помощи. В Киевской городской военной администрации подтвердили факт попадания беспилотника на открытой местности, что привело к ранению местных жителей.

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«В Днепровском районе попадание БПЛА на открытой территории. В результате пострадали два человека. Им оказывается медицинская помощь», – информируют представители КМВА.

По информации мэрии, в течение воскресенья, 27 сентября, в результате атак врага в столице пострадали 9 человек.

«Шестерых раненых медики госпитализировали. В том числе – одного ребенка», – уточнил Виталий Кличко.

Напомним, накануне Россия массированно атаковала Киев. «Прилеты» были в трех районах, один из них – в жилое здание. В результате атаки один человек погиб , еще трое получили травмы.

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