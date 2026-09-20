РФ посреди дня терроризирует Киев дронами: первые детали жуткой атаки

Взрывы в Киеве. Иллюстративный / © Associated Press

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В Киеве во второй половине дня 27 сентября раздались взрывы. Власти сообщают о попадании в административное здание в Голосеевском районе.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

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По его словам, экстренные службы направляются на место атаки.

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Пока информации о пострадавших и последствиях нет.

В то же время ряд Telegram-каналов сообщает о вероятном «прилете» БпЛА вблизи торгового центра River Mall в Дарницком районе столицы. По состоянию на 16:30, официального подтверждения этой информации нет.

В Сети также публикуют кадры, якобы сделанные на месте попадания в ТЦ. На них виден густой черный дым.

Кличко добавил, что в Дарницком районе вражеский попал в 9-этажный жилой дом. Информация о пострадавших уточняется.

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Атака РФ по Киеву 27 сентября — что известно

Напомним, российские оккупанты атакуют Киев с утра. Страна-агрессорка повредила головной офис одного из крупнейших мобильных операторов Украины «Киевстар». К счастью, по данным компании, сотрудники не пострадали.

Последствия атаки фиксируют в Шевченковском районе. Там в результате обстрела ранения получили четыре человека, среди них — две 16-летние девушки. Пострадавших госпитализировали.

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