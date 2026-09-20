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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
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82
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РФ влучила в адміністративну будівлю Києва — перші деталі моторошної атаки

Водночас низка Telegram-каналів повідомляє про ймовірний «приліт» БпЛА поблизу торгового центру River Mall. Офіційного підтвердження станом на 16:30 немає.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Кузнецова Катерина Кузнецова
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Вибухи у Києві. Ілюстративне

Вибухи у Києві. Ілюстративне / © Associated Press

У Києві у другій половині дня 27 вересня пролунали вибухи. Влада повідомляє про влучання в адміністративну будівлю у Голосіївському районі.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

За його словами, екстрені служби прямують на місце атаки.

Наразі інформації про потерпілих та наслідки немає.

Водночас низка Telegram-каналів повідомляє про ймовірний «приліт» БпЛА поблизу торгового центру River Mall, що у Дарницькому районі столиці. Станом на 16:30 офіційного підтвердження цієї інформації немає.

У Мережі також публікують кадри, які нібито зроблені на місці влучання в ТЦ. На них видно густий чорний дим.

Атака РФ по Києву 27 вересня — що відомо

Нагадаємо, російські окупанти атакують Київ від ранку. Країна-агресорка пошкодила головний офіс одного з найбільших мобільних операторів України «Київстар». На щастя, за даними компанії, працівники не постраждали.

Також наслідки атаки фіксують у Шевченківському районі. Там внаслідок обстрілу поранення дістали четверо людей, серед них — дві 16-річні дівчини. Постраждалих ушпиталили.

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