Вибухи у Києві. Ілюстративне / © Associated Press

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У Києві у другій половині дня 27 вересня пролунали вибухи. Влада повідомляє про влучання в адміністративну будівлю у Голосіївському районі.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

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За його словами, екстрені служби прямують на місце атаки.

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Наразі інформації про потерпілих та наслідки немає.

Водночас низка Telegram-каналів повідомляє про ймовірний «приліт» БпЛА поблизу торгового центру River Mall, що у Дарницькому районі столиці. Станом на 16:30 офіційного підтвердження цієї інформації немає.

У Мережі також публікують кадри, які нібито зроблені на місці влучання в ТЦ. На них видно густий чорний дим.

Атака РФ по Києву 27 вересня — що відомо

Нагадаємо, російські окупанти атакують Київ від ранку. Країна-агресорка пошкодила головний офіс одного з найбільших мобільних операторів України «Київстар». На щастя, за даними компанії, працівники не постраждали.

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Також наслідки атаки фіксують у Шевченківському районі. Там внаслідок обстрілу поранення дістали четверо людей, серед них — дві 16-річні дівчини. Постраждалих ушпиталили.

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