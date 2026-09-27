Росія ввечері вдарила по Києву: уламки впали в трьох районах, є постраждалі

В Києві ліквідовують наслідки вечірньої атаки / © ДСНС

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У неділю ввечері, 27 вересня, російські окупаційні війська здійснили чергову повітряну атаку на Київ, унаслідок чого зафіксовано падіння уламків безпілотників відразу в трьох різних районах столиці.

Про оперативну ситуацію, руйнування та роботу рятувальників повідомив міський голова Віталій Кличко.

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«У Подільському районі, внаслідок падіння уламків, сталося загоряння травʼяного настилу. Екстрені служби прямують на місце», — зазначив мер міста.

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Мер додав, що у Подільському районі вибуховою хвилею пошкоджені вікна в кількох будинках. БпЛА впав неподалік на відкритій території. Пізніше стало відомо, що уламки дрона також впали на покрівлю офісної будівлі.

Наслідки в Дарницькому та Дніпровському районах

Залишки ворожих дронів також впали на відкритій території поблизу одного з магазинів у Дарницькому районі столиці. Найсерйозніші наслідки вечірнього обстрілу зафіксовані у Дніпровському районі, де уламки влучили у двоповерхову нежитлову будівлю та спричинили сильну пожежу.

«У Дніпровському районі також падіння уламків на двоповерхову нежитлову будівлю. Є загоряння. Екстрені служби прямують на місце», — додав Віталій Кличко.

Постраждалі через падіння безпілотників

На місце падіння уламків у Дніпровському районі оперативно прибули бригади швидкої медичної допомоги. У Київській міської військової адміністрації підтвердили факт влучання безпілотника на відкритій місцевості, що призвело до поранення місцевих мешканців.

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«У Дніпровському районі влучання БпЛА на відкритій території. Внаслідок цього постраждало дві особи. Їм надається медична допомога», — інформують представники КМВА.

За інформацією мерії, протягом неділі, 27 вересня, внаслідок атак ворога в столиці постраждали 9 людей.

«Шістьох поранених медики госпіталізували. В тому числі — одну дитину», — уточнив Віталій Кличко.

Нагадаємо, напередодні Росія масовано атакувала Київ. «Прильоти» були в трьох районах, один із них — у житловий будино. Внаслідок атаки одна людина загинула, ще троє дістали травми.

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