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- Київ
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Удар по «Інкому» у Києві зняв інший «Шахед»: Флеш розкрив хитру схему ворога
Загарбники використали два безпілотники, які виконували різні завдання.
Росіяни опублікували відео ураження бізнес-центру «Інком» у Києві. За словами Сергія Бескрестнова, відомого як Флеш, для цього загарбники використали два безпілотники, які виконували різні завдання.
Про це радник президента з питань розвитку технологічних напрямків оборони розповів на своїй сторінці у Facebook.
Він зазначив, що після появи відео удару в мережі почали з’являтися різні припущення щодо того, як росіянам вдалося отримати кадри безпосередньо під час атаки.
«Ворог оприлюднив відео удару по бізнес-центру „Інком“. Це породило безліч версій: „Як таке можливо?“. Скажу відразу — жодних секретних супутників, жодних FPV з „Шахеда“, жодних агентів РФ, жодних загадкових БПЛА», — написав Бескрестнов.
За його словами, безпосередньо удар по бізнес-центру здійснив російський дрон «Герань-5». Водночас у районі Києва перебував ще один безпілотник — реактивний «Шахед».
Флеш стверджує, що цей апарат перебував на висоті близько трьох кілометрів та облетів район, де відбувалася атака. Саме він, за словами експерта, забезпечував ретрансляцію радіосигналів для «Герані-5», а також одночасно вів відеозйомку.
«Потім цей „Шахед“ полетів за межі Києва і знищив склад „Макдональдс“», — додав Флеш.
Експерт наголосив, що така схема потребувала складної підготовки, точних розрахунків та узгодженої роботи операторів безпілотників.
На його думку, не виключено, що російські оператори, які керували дронами, у цей момент перебували поруч один з одним.
Раніше повідомлялося, що російські окупаційні війська здійснили чергову повітряну атаку на Київ, унаслідок чого зафіксовано падіння уламків безпілотників в чотирьох районах столиці.
Ми раніше інформували, що російська атака на Київ та область призвела до загибелі людини та травмування ще трьох.