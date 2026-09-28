Удар по «Инкому» в Киеве снял другой «Шахед»: Флэш раскрыл хитрую схему врага

Поражение бизнес-центра «Инком»

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Россияне опубликовали видео поражения бизнес-центра «Инком» в Киеве. По словам Сергея Бескрестнова, известного как Флэш, для этого захватчики использовали два беспилотника, выполнявших различные задачи.

Об этом советник президента по вопросам развития технологических направлений обороны рассказал на своей странице в Facebook.

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Он отметил, что после появления видео удара в сети начали появляться разные предположения относительно того, как россиянам удалось получить кадры непосредственно во время атаки.

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«Враг обнародовал видео удара по бизнес-центру „Инком“. Это породило множество версий: „Как это возможно?“ Скажу сразу — никаких секретных спутников, никаких FPV из „Шахеда“, никаких агентов РФ, никаких загадочных БПЛА», — написал Бескрестнов.

По его словам, непосредственно удар по бизнес-центру нанес российский дрон «Герань-5». В то же время в районе Киева находился еще один беспилотник — реактивный «Шахед».

Флеш утверждает, что этот аппарат находился на высоте около трех километров и облетел район, где происходила атака. Именно он, по словам эксперта, обеспечивал ретрансляцию радиосигналов для Герани-5, а также одновременно вел видеосъемку.

«Потом этот „Шахед“ улетел за пределы Киева и уничтожил состав „Макдональдс“», — добавил Флэш.

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Эксперт подчеркнул, что такая схема нуждалась в сложной подготовке, точных расчетах и согласованной работе операторов беспилотников.

По его мнению, не исключено, что российские операторы, управлявшие дронами, в этот момент находились рядом друг с другом.

Ранее сообщалось, что российские оккупационные войска совершили очередную воздушную атаку на Киев, в результате чего зафиксировано падение обломков беспилотников в четырех районах столицы.

Мы ранее информировали, что российская атака на Киев и область привела к гибели человека и травмированию еще троих.

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