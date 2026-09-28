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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
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Кровавый удар дронами по Киевщине: разрушения в пяти районах, есть погибшие и раненые

Из-за вражеских ударов в течение суток разрушения потерпел 21 мирный объект в пяти районах Киевщины.

Автор публикации
Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
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Атака дронами по Украине

Атака дронами по Украине / © tsn.ua

Дополнено новыми материалами

В результате очередной российской атаки дронами на Киевскую область погибли трое мирных жителей, еще восемь человек получили ранения. Враг целенаправленно бил исключительно по гражданским объектам в пяти районах области.

Об этом сообщил глава Киевской ОВА Тимур Ткаченко.

«Враг продолжает атаковать Киевщину ударными БПЛА. За последние сутки под ударом находились исключительно гражданские объекты», — отметил чиновник.

К сожалению, новые вражеские атаки привели к трагическим последствиям: погибли трое жителей региона, а еще восемь человек получили ранения разной степени тяжести.

Ткаченко выразил искренние соболезнования родным и близким погибших. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

За последние сутки разрушений потерпел 21 мирный объект в пяти районах Киевщины:

  • Броварской район: повреждены два складских и два административных здания.

  • Бучанский район: пострадали частное домовладение, местный рынок и шесть автомобилей.

  • Фастовский район: зафиксировано повреждение производственного помещения и шести транспортных средств.

  • Бориспольский район: повреждено одно транспортное средство.

  • Белоцерковский район: разрушения получили сельскохозяйственное предприятие и многоквартирный дом.

Профильные службы продолжают работать на местах инцидентов, фиксируют последствия вражеских ударов и ликвидируют.

Напомним, в ночь на 28 сентября Киев подвергся атаке «Шахедов». Зафиксировано попадание в Оболонском (повреждены колонки АЗС, произошел пожар), Шевченковском (офисное здание) и Голосеевском (кафе возле АЗС) районах, а в Дарницком — возгорание на открытой территории из-за обломков. Три пострадавших в Подольском районе.

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