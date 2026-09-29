Россия атакует Киев баллистикой: в столице прозвучала серия взрывов

Киев под атакой баллистики / © Getty Images

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Российские захватчики в ночь на 29 сентября атаковали Киев баллистическими ракетами.

Об этом говорится в сообщении воздушных сил.

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Военные заявили, что российские войска совершают пуски баллистических ракет из Курской области.

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В то же время, мониторинговые каналы сообщают, что для атаки на столицу могут применяться ракеты «Циркон».

Местные жители сообщают о многочисленных мощных взрывах в Киеве.

Ранее сообщалось, что в Киеве возросло количество жертв российских обстрелов. Во время разборки завалов в Шевченковском районе спасатели получили тело еще одного погибшего.

Мы ранее информировали, что 28 сентября во время очередной российской атаки вражеские беспилотники попали в здание Национальной академии наук Украины, в результате чего разразился масштабный пожар.

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