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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
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Россия атакует Киев баллистикой: в столице прозвучала серия взрывов

Враг атакует столицу баллистными ракетами из Курска.

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Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
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Киев под атакой баллистики

Киев под атакой баллистики / © Getty Images

Российские захватчики в ночь на 29 сентября атаковали Киев баллистическими ракетами.

Об этом говорится в сообщении воздушных сил.

Военные заявили, что российские войска совершают пуски баллистических ракет из Курской области.

В то же время, мониторинговые каналы сообщают, что для атаки на столицу могут применяться ракеты «Циркон».

Местные жители сообщают о многочисленных мощных взрывах в Киеве.

Ранее сообщалось, что в Киеве возросло количество жертв российских обстрелов. Во время разборки завалов в Шевченковском районе спасатели получили тело еще одного погибшего.

Мы ранее информировали, что 28 сентября во время очередной российской атаки вражеские беспилотники попали в здание Национальной академии наук Украины, в результате чего разразился масштабный пожар.

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