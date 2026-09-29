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Россия атакует Киев баллистикой: в столице прозвучала серия взрывов
Враг атакует столицу баллистными ракетами из Курска.
Российские захватчики в ночь на 29 сентября атаковали Киев баллистическими ракетами.
Об этом говорится в сообщении воздушных сил.
Военные заявили, что российские войска совершают пуски баллистических ракет из Курской области.
В то же время, мониторинговые каналы сообщают, что для атаки на столицу могут применяться ракеты «Циркон».
Местные жители сообщают о многочисленных мощных взрывах в Киеве.
Ранее сообщалось, что в Киеве возросло количество жертв российских обстрелов. Во время разборки завалов в Шевченковском районе спасатели получили тело еще одного погибшего.
Мы ранее информировали, что 28 сентября во время очередной российской атаки вражеские беспилотники попали в здание Национальной академии наук Украины, в результате чего разразился масштабный пожар.