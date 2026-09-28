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Влучання в бізнес-центр, авто у вогні та "прильоти" в чотирьох районах: деталі вечірнього удару по Києву
Російські війська пізно ввечері 28 вересня завдали повторних ударів безпілотниками по Києву.
Пізно ввечері 28 вересня російські війська відновили удари по Києву.
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.
«Прильоти» були в Оболонському, Подільському, Святошинському та Соломʼянському районах.
Так, приблизно о 21:00 було повторне влучання у нежитлові будівлі в Оболонському та Соломʼянському районах.
Через годину Кличко повідомив, що:
У Соломʼянському районі внаслідок падіння БпЛА у двір житлового будинку палають автівки.
У Подільському районі зафіксовано влучання БпЛА в нежитлову будівлю.
у Святошинському районі є влучання БпЛА у триповерхову будівлю бізнес-центру.
Нагадаємо, сьогодні, 28 вересня, окупанти вдарили по центру Києва, через що загорілася будівля Національної академії наук України в Шевченківському районі. Внаслідок атаки загинуло двоє людей.
Люди намагалися врятуватися з охопленої вогнем будівлі, вилізаючи з неї через вікна.
Президент Зеленський відреагував на цей удар і пообіцяв РФ відповідь.