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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
249
Час на прочитання
1 хв

Влучання в бізнес-центр, авто у вогні та "прильоти" в чотирьох районах: деталі вечірнього удару по Києву

Російські війська пізно ввечері 28 вересня завдали повторних ударів безпілотниками по Києву.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
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Нова атака на Київ

Нова атака на Київ / © ТСН

Пізно ввечері 28 вересня російські війська відновили удари по Києву.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

«Прильоти» були в Оболонському, Подільському, Святошинському та Соломʼянському районах.

Так, приблизно о 21:00 було повторне влучання у нежитлові будівлі в Оболонському та Соломʼянському районах.

Через годину Кличко повідомив, що:

  • У Соломʼянському районі внаслідок падіння БпЛА у двір житлового будинку палають автівки.

  • У Подільському районі зафіксовано влучання БпЛА в нежитлову будівлю.

  • у Святошинському районі є влучання БпЛА у триповерхову будівлю бізнес-центру.

Нагадаємо, сьогодні, 28 вересня, окупанти вдарили по центру Києва, через що загорілася будівля Національної академії наук України в Шевченківському районі. Внаслідок атаки загинуло двоє людей.

Люди намагалися врятуватися з охопленої вогнем будівлі, вилізаючи з неї через вікна.

Президент Зеленський відреагував на цей удар і пообіцяв РФ відповідь.

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