Влучання в бізнес-центр, авто у вогні та "прильоти" в чотирьох районах: деталі вечірнього удару по Києву

Нова атака на Київ / © ТСН

Реклама

Пізно ввечері 28 вересня російські війська відновили удари по Києву.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Реклама

«Прильоти» були в Оболонському, Подільському, Святошинському та Соломʼянському районах.

Реклама

Так, приблизно о 21:00 було повторне влучання у нежитлові будівлі в Оболонському та Соломʼянському районах.

Через годину Кличко повідомив, що:

У Соломʼянському районі внаслідок падіння БпЛА у двір житлового будинку палають автівки.

У Подільському районі зафіксовано влучання БпЛА в нежитлову будівлю.

у Святошинському районі є влучання БпЛА у триповерхову будівлю бізнес-центру.

Нагадаємо, сьогодні, 28 вересня, окупанти вдарили по центру Києва, через що загорілася будівля Національної академії наук України в Шевченківському районі. Внаслідок атаки загинуло двоє людей.

Люди намагалися врятуватися з охопленої вогнем будівлі, вилізаючи з неї через вікна.

Реклама

Президент Зеленський відреагував на цей удар і пообіцяв РФ відповідь.

Новини партнерів

Новини партнерів