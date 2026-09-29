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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
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У Києві після атаки РФ виникли пожежі: влада повідомила про наслідки обстрілу

У Печерському районі загорілася нежитлова будівля, а в Солом’янському зафіксували падіння уламків та влучання в адміністративну будівлю об’єкта інфраструктури.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
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Ворог обстріляв Київ

Ворог обстріляв Київ / © Getty Images

Внаслідок російської атаки балістичними ракетами у Києві виникли наслідки у двох районах столиці.

Про це йдеться у повідомленні КМВА.

«За попередньою інформацією, в Печерському районі виникло загоряння в нежитловій будівлі», — йдеться у повідомленні.

Крім того, у КМВА повідомили, що в Солом’янському районі уламки впали на відкритій території.

Водночас очільник столиці Віталій Кличко повідомив про влучання в адміністративну будівлю об’єкта інфраструктури у Солом’янському районі.

«У Соломʼянському районі влучання та пожежа в одному з корпусів навчального закладу», — повідомив Кличко.

Інформація про пошкодження та постраждалих наразі встановлюється.

Раніше повідомлялося, що російські загарбники в ніч проти 29 вересня атакували Київ балістичними ракетами.

Ми раніше інформували, що у Києві зросла кількість жертв російського обстрілу. Під час розбирання завалів у Шевченківському районі рятувальники дістали тіло ще одного загиблого.

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