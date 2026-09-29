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- Київ
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У Києві після атаки РФ виникли пожежі: влада повідомила про наслідки обстрілу
У Печерському районі загорілася нежитлова будівля, а в Солом’янському зафіксували падіння уламків та влучання в адміністративну будівлю об’єкта інфраструктури.
Внаслідок російської атаки балістичними ракетами у Києві виникли наслідки у двох районах столиці.
Про це йдеться у повідомленні КМВА.
«За попередньою інформацією, в Печерському районі виникло загоряння в нежитловій будівлі», — йдеться у повідомленні.
Крім того, у КМВА повідомили, що в Солом’янському районі уламки впали на відкритій території.
Водночас очільник столиці Віталій Кличко повідомив про влучання в адміністративну будівлю об’єкта інфраструктури у Солом’янському районі.
«У Соломʼянському районі влучання та пожежа в одному з корпусів навчального закладу», — повідомив Кличко.
Інформація про пошкодження та постраждалих наразі встановлюється.
Раніше повідомлялося, що російські загарбники в ніч проти 29 вересня атакували Київ балістичними ракетами.
Ми раніше інформували, що у Києві зросла кількість жертв російського обстрілу. Під час розбирання завалів у Шевченківському районі рятувальники дістали тіло ще одного загиблого.